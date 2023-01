Arsenal vise 10 points d’avance mais Mikel Arteta s’attend à un “grand test” de Newcastle

Mikel Arteta pense que Newcastle, troisième, présentera “un gros test” pour ses dirigeants de Premier League alors qu’Arsenal tentera mardi soir d’ouvrir un écart de 10 points sur Manchester City.

La victoire 4-2 d’Arsenal à Brighton le soir du Nouvel An a prolongé son avance à sept points après que City eut fait match nul avec Everton. L’équipe d’Eddie Howe se rend aux Emirats après avoir également perdu deux points sur l’équipe d’Arteta samedi en étant tenue à un match nul et vierge par Leeds. City ne jouera plus jusqu’à ce qu’il se rende à Chelsea jeudi.

Newcastle offrira probablement le test post-Coupe du monde le plus difficile à ce jour pour Arsenal, qui, en marquant sept buts lors de ses deux matches depuis son retour, n’a pas encore montré de nombreux effets néfastes de l’absence de Gabriel Jesus. “Une très bonne équipe, vraiment bien entraînée”, a déclaré Arteta à propos des visiteurs de mardi. “Je pense que ce qu’Eddie a fait dans ce court laps de temps, quand on regarde les chiffres, c’est un crédit incroyable pour lui et le personnel d’entraîneurs.”

A neuf points d’Arsenal après avoir disputé un match de plus, les hommes de Howe ont perdu un match toute la saison, à Liverpool le 31 août. Arteta a déclaré: «Ils ont créé une croyance, un élan autour de l’équipe qu’ils jouent de la même manière contre n’importe quel adversaire. Ce sera un autre gros test. Mais nous jouons à domicile devant notre public et j’ai hâte d’y être.

Jusqu’à présent, Arsenal a remporté tous les matchs de Premier League à domicile, au grand enthousiasme et à l’anticipation croissante de ses supporters. Après une victoire 3-1 contre West Ham le lendemain de Noël, Arteta espère que son équipe pourra maintenir l’ambiance de fête. “Il s’agit d’être réaliste là où nous en sommes”, a-t-il déclaré. “La façon dont nous nous comportons est évidemment impressionnante et nous en sommes vraiment satisfaits. Mais aussi, nous fixons les objectifs à court terme et ce que nous voulons améliorer, et ce qui nous fait gagner autant de matchs de football.

Ne voulant pas fixer d’objectifs concrets pour 2023 ou parler d’une course au titre pour l’instant, Arteta a simplement placé son espoir pour la nouvelle année: «Gagner contre Newcastle. Et puis le suivant et puis le suivant. C’est le rêve. Et évidemment que tous mes proches et tout le monde autour du club se sentent en bonne santé et satisfaits et profitent de la vie, qui est belle.

Le capitaine d’Arteta, Martin Ødegaard, exceptionnel à Brighton, a également refusé de s’engager dans une discussion sur le titre. “Nous ne nous concentrons pas là-dessus”, a-t-il déclaré. “Nous nous concentrons sur chaque match pour nous améliorer et nous améliorer et bien sûr nous sommes en bonne position et nous sommes vraiment heureux d’être là. C’est notre travail de continuer à nous battre et de nous améliorer et de nous assurer que nous pouvons nous battre jusqu’au bout.