Arsenal veut une star qui pourrait devenir le joueur le plus rapide de Premier League s’il signe : rapport

Arsenal cherche à compléter rapidement son équipe dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.

Dans l’ensemble, l’été a été réussi pour les Gunners, avec la signature de quatre joueurs de qualité. Le seul problème est que le Néerlandais Jurrien Timber semble absent pendant des mois suite à une blessure au ligament croisé antérieur subie lors du match d’ouverture de la saison de Premier League.

Mikel Arteta pourrait cependant bien se lancer sur le marché pour le remplacer, Arsenal se montrant désormais intéressé par un remplaçant. Avec un rythme de récupération impressionnant, il est possible de recruter l’un des joueurs les plus rapides de la division avant la fin de la fenêtre.

Jurrien Timber d’Arsenal fait face à une période d’absence, potentiellement toute la saison (Crédit image : Getty Images)

Point de vente danois Conseils disent que les Londoniens du nord cherchent à ce que l’arrière latéral de Benfica, Alexander Bah, injecte un peu plus de physique dans la ligne arrière.

La perte du défenseur polyvalent Timber signifie qu’Arsenal ne peut vraiment compter que sur William Saliba pour un rythme de récupération fulgurant à l’arrière, tandis que les options d’arrière latéral ont été un peu réduites en perdant un joueur qui pourrait s’insérer à l’arrière droit ou gauche. .

Bah est extrêmement rapide, noté pour son « agressivité et son rythme de pressing après que son équipe perd la possession » par Briser les lignes.

Avec Kyle Walker actuellement le joueur le plus rapide de la Premier League à 37,31 km/h, le Danois pourrait devenir le plus rapide un jour s’il devait rejoindre Arsenal. Actuellement, la star la plus rapide des Gunners est Reiss Nelson, qui a enregistré la saison dernière une vitesse de pointe de 36,07 km/h.

Alexander Bah pourrait être à destination d’Arsenal (Crédit image : Gualter Fatia/Getty Images)

Bien qu’il soit plus habitué à jouer arrière droit, il se pourrait qu’Arteta renverse Bah depuis la gauche, comme il l’a fait avec Timber.

Bah est valorisé à 25 M€ par Marché de transfert.

