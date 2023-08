Arsenal veut recruter un imposant défenseur central pour 34 millions de livres sterling : rapport

Arsenal cherche à ajouter de la qualité en profondeur au centre de sa défense lors de cette fenêtre de transfert estivale et a identifié une option potentielle.

William Salbia et Ben White ont été les défenseurs centraux de départ préférés de Mikel Arteta lors des deux premiers matchs d’Arsenal en Premier League cette saison, avec Gabriel Magalhaes consigné sur le banc. Le Brésilien a été lié à un déménagement en Arabie Saoudite ces dernières semaines, et s’il part, Arteta souhaite faire appel à un autre défenseur.

La perte de la nouvelle recrue Jurrien Timber à cause d’une blessure au genou à long terme n’a certainement pas aidé les choses non plus, et Arsenal envisage par conséquent d’ajouter une autre option défensive à ses rangs, bien que Jakub Kiwior et Rob Holding soient également disponibles.

La perte de Jurrien Timber pourrait forcer Arsenal à signer une nouvelle signature (Crédit image : Getty Images)

En conséquence, les Gunners pourraient être prêts à faire un pas pour le défenseur turinois Perr Schuurs du Torino, selon Granata de Turin.

À l’aise avec le ballon aux pieds et avec une présence imposante à 6 pieds 3 pouces, Schuurs a rejoint l’équipe de Serie A il y a tout juste un an et a impressionné lors de sa seule saison en Italie.

Le Néerlandais a également été associé à un transfert dans un certain nombre de clubs différents de la Premier League cette fenêtre, parmi lesquels Liverpool, Tottenham, West Ham et Crystal Palace. Liverpool aurait vu une offre de 26 millions de livres sterling rejetée pour lui plus tôt dans la fenêtre.

Schuurs n’a passé qu’une seule saison en Serie A avec Turin (Crédit image : Getty Images)

Le président de Turin, Urbano Cairo, a également fixé un prix demandé de 34 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans. Marché de transfert valorise Schuurs à un peu plus de 21 millions de livres sterling.

Schuurs semble également vouloir s’éloigner de Turin, après avoir déclaré aux fans de Serie A qu’il n’était pas sûr de son avenir au club ces dernières semaines. Bien qu’il soit un joueur qui a impressionné en Italie depuis son transfert de l’Ajax à Turin l’été dernier, Schuurs n’a pas encore été sélectionné par son pays.

