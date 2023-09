Arsenal veut recruter en janvier un joueur qui l’a REJETÉ il y a deux ans : rapport

Arsenal cherche à raviver l’intérêt pour un joueur qui les a rejetés il y a deux ans.

Les Gunners ont récolté 10 points sur 12 lors de leurs quatre premiers matches de Premier League, mais les choses ont été loin d’être convaincantes, l’équipe de Mikel Arteta n’ayant pas encore trouvé son rythme. Le patron d’Arsenal n’a toujours pas trouvé de onze établi et accélère les nouvelles recrues – en particulier Kai Havertz dans un rôle de milieu de terrain.

Alors que Havertz a été en partie acheté pour sa taille et son jeu de hold-up, le patron basque pourrait bien considérer que son équipe a encore besoin d’un attaquant plus physique pour entrer dans l’équipe – et maintenant, une ancienne cible a émergé.

Kai Havertz n’est peut-être pas la réponse pour Arteta dès le départ (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Maintenant, Transferts de football a affirmé qu’Arsenal reviendrait pour l’attaquant serbe Dusan Vlahovic dans la fenêtre hivernale pour renforcer son équipe.

Vlahovic était une cible importante pour les Gunners en janvier 2021 pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang dans l’équipe, mais l’attaquant a choisi de ne pas rejoindre la Premier League. Au lieu de cela, il s’est installé à Turin avec la Juventus.

VIDÉO : Comment Arsenal a ÉVOLUÉ Declan Rice pour battre Man United

Arsenal a depuis signé non seulement Gabriel Jesus comme plan B de Vlahovic, mais a récompensé Eddie Nketiah avec un contrat, signé Leandro Trossard et a maintenant également fait appel à Havertz. Avec une multitude d’options en attaque, une décision pour le joueur de 23 ans semble très improbable.

La Juve étant toujours hors de la compétition européenne suite à une violation des règles de l’UEFA et Vlahovic cherchant à jouer en Ligue des champions, une sortie pourrait cependant être envisageable dans les 12 prochains mois – surtout si la Juventus veut que l’argent soit reconstruit.

Arsenal veut apparemment à nouveau Dusan Vlahovic de la Juventus (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Les Londoniens du nord viennent de faire venir Folarin Balogun, récupérant environ 30 millions de livres sterling pour un attaquant local, la star américaine déménageant à Monaco.

Vlahovic est évalué à environ 70 millions d’euros par Marché de transfert.

Plus d’histoires d’Arsenal

Mikel Arteta a a révélé l’étrange métaphore du mariage il a l’habitude de motiver Kai Havertz. Le patron basque a utilisé une autre analogie bizarre récemment pour expliquer sa tactique contre Manchester City.

Et le patron des Gunners a déjà dû défendre Havertz cette saison, notamment après le nul 2-2 contre Fulham. Pendant ce temps, l’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a révélé qu’il serait intéressé par un transfert à Arsenal dans le futur.