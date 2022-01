Arsenal veut Douglas Luiz d’Aston Villa après avoir raté Bruno Guimaraes – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de jeudi…

QUOTIDIEN EXPRESS

Arsenal pourrait changer sa recherche d’un milieu de terrain défensif en Douglas Luiz d’Aston Villa après avoir apparemment abandonné le concours pour signer la star lyonnaise Bruno Guimaraes.

Image:

Douglas Luiz est intéressé par Arsenal



Ousmane Dembele est sur le point d’ouvrir des pourparlers avec le Paris Saint-Germain après que son agent a divulgué le fait que les géants français avaient été en contact avec lui.

Le milieu de terrain des Rangers Juninho Bacuna devrait quitter Ibrox et signer pour Birmingham City.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

Le Bayern Munich et le grand allemand Thomas Muller sont devenus une cible de transfert de choc pour Newcastle United et une autre équipe de Premier League selon des informations en Allemagne.

Chelsea a été contraint d’agrandir le vestiaire extérieur de Stamford Bridge après des plaintes de rivaux de Premier League, dont Liverpool et Brighton, concernant des conditions exiguës.

Manchester United a été invité à nommer « l’ajustement parfait » Zinedine Zidane comme prochain manager par l’ancien favori d’Old Trafford, Louis Saha.

COURRIER QUOTIDIEN

Jesse Lingard est furieux contre Manchester United après des révélations selon lesquelles tout accord pour le prêter à Newcastle United coûterait au club de St James ‘Park plus d’un million de livres sterling par semaine en raison d’une prime de survie importante.

Image:

Jesse Lingard est en colère contre Manchester United pour un prêt raté



DAILY MIRROR

Arsenal pourrait se tourner vers l’attaquant de Napoli Victor Osimhen s’il ne parvient pas à battre la Juventus lors de la signature de Dusan Vlahovic.

LES TEMPS

Arsenal devra payer Pierre-Emerick Aubameyang pour le reste de la saison, et peut-être au-delà, car aucun de ses prétendants n’est disposé à payer l’intégralité de son salaire hebdomadaire de 300 000 £.

Image:

Pierre-Emerick Aubameyang rebute les prétendants avec ses hauts salaires



LE SOLEIL

Manchester United et Chelsea sont en alerte rouge après que des informations en Espagne aient laissé entendre que le défenseur barcelonais Ronald Araujo avait refusé l’offre d’un nouveau contrat au-delà de 2023.

Tottenham pourrait utiliser Giovani Lo Celso comme appât pour essayer de battre Newcastle United à la signature du défenseur de Séville Diego Carlos.

Tanguy Ndombele résiste à l’intérêt du Paris Saint-Germain alors que Tottenham aurait accepté une deuxième offre de Valence.

Le défenseur Niklas Sule, qui a été lié à Chelsea et à Newcastle, a rejeté une nouvelle offre de contrat du Bayern Munich et a entamé des pourparlers avec un « club sans nom ».

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Les demandes de Cesar Azpilicueta pour un contrat de trois ans se révèlent être la pierre d’achoppement dans ses négociations avec Chelsea.

Image:

Cesar Azpilicueta veut un contrat de trois ans avec Chelsea



La Premier League et l’UEFA prennent des conseils juridiques sur l’utilisation d’images et de leurs trophées dans des jetons non fongibles (NFT) promus par John Terry et d’autres grands noms du football anglais.

Manchester City est sur le point de signer le prodige hongrois Zalan Vancsa, un ailier de 17 ans qui joue pour le MTK Budapest.

Le cricket anglais risque de perdre ses principaux sponsors alors que la réaction se poursuit lors de l’audition parlementaire de mardi sur le scandale du racisme dans le sport.

LE SOLEIL D’ECOSSE

Alloa fera appel de toute suspension prononcée contre Mouhamed Niang pour son tacle avec carton rouge contre la nouvelle recrue du Celtic Yosuke Ideguchi le week-end dernier.