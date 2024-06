Arsenal veut des frais garantis de 40 millions de livres sterling pour vendre Aaron Ramsdale

LONDRES, ANGLETERRE – 20 SEPTEMBRE : Aaron Ramsdale d’Arsenal regarde l’échauffement avant le match de l’UEFA Champions League entre Arsenal FC et PSV Eindhoven à l’Emirates Stadium le 20 septembre 2023 à Londres, en Angleterre. (Photo par Alex Pantling/Getty Images)

Arsenal veut des honoraires garantis de 40 millions de livres sterling pour vendre le gardien Aaron Ramsdale cet été, selon Le soleil.

L’international anglais est tombé en disgrâce sous la direction de Mikel Arteta la saison dernière après l’arrivée de David Raya en prêt de Brentford.

Raya a connu une solide campagne en Premier League avec 16 feuilles blanches, remportant le prix Golden Glove.

Les Gunners devraient le signer pour un accord permanent en déclenchant sa clause d’achat, ce qui pourrait coïncider avec le départ potentiel de Ramsdale.

Cependant, il est peu probable que le club le vende à bas prix. Ils veulent des frais de garantie d’au moins 40 millions de livres sterling, auxquels s’ajoutent 10 millions de livres sterling supplémentaires sous forme de modules complémentaires.

Arsenal a fixé la bonne valorisation pour Ramsdale

Les Gunners sont prêts pour un mercato estival chargé. Le club devrait être optimiste quant à l’augmentation de son pouvoir d’achat grâce à de nombreuses ventes de joueurs.

Des personnalités comme Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe et Albert Sambi Lokonga pourraient se diriger vers la porte de sortie. Ramsdale pourrait également relever un nouveau défi.

À notre avis, la hiérarchie a fixé la bonne valorisation pour Ramsdale. La star de 120 000 £ par semaine est au sommet de sa carrière de gardien de but à 26 ans et serait l’une des meilleures signatures pour un autre club.

Le prix demandé plus élevé suggère clairement qu’Arsenal n’est soumis à aucune pression pour le vendre et qu’il incombe aux parties intéressées de négocier et de trouver un résultat approprié.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas d’offres formelles. Newcastle United a tourné son attention ailleurs en raison du prix, mais il pourrait y avoir un intérêt dans les semaines à venir.

Statistiques de Transfermarkt.com et Capology.com