Arsenal, Van de Beek, Lloris ont des saisons inoubliables

Même les bons joueurs peuvent avoir de mauvaises saisons – comparez Eden Hazard de ses jours à Chelsea et, à cause d’une blessure, maintenant au Real Madrid – et personne ne veut être nommé dans une liste de lutteurs de Premier League, mais c’est un fait que certaines stars ont réalisé en deçà des attentes.

Voici donc ma sélection de déceptions en 2020-21, dans une formation 4-4-2. Cela peut sembler injuste, mais il ne s’agit en réalité que d’un point de départ pour un débat ludique!

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Hugo Lloris | Gardien de but | Tottenham Hotspur: Vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 2018, rappelez-vous, Lloris n’inspire plus la même confiance ces jours-ci. Il y a un sentiment que son temps avec les Spurs est peut-être écoulé, avec Nick Pope de Burnley parmi ceux qui sont lorgnés.

Hector Bellerin | Defender | Arsenal: L’Espagnol avec un accent de Cockney pourrait être sur le point de quitter le nord de Londres, avec Calum Chambers préféré ces derniers temps. Bellerin a plutôt perdu son chemin depuis qu’il a fait partie de l’équipe de l’année PFA en 2015-16 à l’âge de 21 ans.

Eric Bailly | Defender | Manchester United: Sujette aux blessures et aux accidents quand il joue, cela inquiéterait donc les fans de United si, comme cela semble probable, Bailly entame la finale de la Ligue Europa à la place de Harry Maguire, blessé.

Davinson Sanchez | Defender | Tottenham Hotspur: Il a rarement ressemblé au défenseur central commandant les Spurs. Il a une pincée de bons matchs, mais est sujet aux erreurs et se trouve derrière Eric Dier et Toby Alderweireld dans l’ordre hiérarchique.

Benjamin Mendy | Defender | Manchester City: Il lui a fallu quatre saisons pour faire 50 apparitions en Premier League. Talentueux et sympathique mais trop souvent erratique, Mendy est rarement sélectionné pour les plus gros jeux par Pep Guardiola.

Après avoir signé un nouveau contrat l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a connu une saison épouvantable à Arsenal. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Ryan Fraser | Milieu de terrain | Newcastle United: Les blessures ont joué un rôle, mais l’ailier écossais n’a pratiquement pas eu d’impact après son déménagement de Bournemouth, où son temps s’est terminé par un mauvais regard alors qu’il a choisi de ne pas risquer sa forme physique avant un transfert.

Ross Barkley | Milieu de terrain | Aston Villa: Dans et hors de l’équipe à Villa Park lors d’un prêt d’une saison de Chelsea. Autrefois considéré comme la prochaine grande chose, Barkley a ses moments, mais n’a pas réussi à transformer le potentiel en une qualité constamment appliquée. Que fera Thomas Tuchel de lui?

Donny van de Beek | Milieu de terrain | Manchester United: Un cauchemar première saison en Angleterre, au cours de laquelle il n’a guère eu de chance. Van de Beek vit dans l’ombre de Bruno Fernandes et, lorsqu’il est utilisé, a naturellement regardé le rythme. Une vraie menace à l’Ajax Amsterdam, vous vous sentez désolé pour lui maintenant.

2 Liés

Willian | Milieu de terrain | Arsenal: Après des années chargées de trophées à Chelsea, sa signature par Arsenal semblait être significative. Mais il semble avoir perdu son étincelle et ne fait pas la sélection de premier choix de Mikel Arteta.

Rhian Brewster | En avant | Sheffield United: Les Blades ont pris le pari de 20 millions de livres sterling que le jeune de Liverpool fournirait les objectifs pour les éviter, mais il n’a pas semblé prêt pour la Premier League et n’a pas réussi à trouver le fond des filets dans aucune compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang | En avant | Arsenal: Le capitaine et talisman des Gunners a signé un nouvel accord l’été dernier, mais il a largement raté depuis. Quand il a été abandonné après être arrivé tard pour un derby contre Tottenham, cela résumait plutôt son année.

Suppléants: Romaine Sawyers (milieu de terrain, West Brom), Alireza Jahanbakhsh (milieu de terrain, Brighton & Hove Albion), Oli McBurnie (attaquant, Sheffield United), Alexander Mitrovic (attaquant, Fulham), Fabio Silva (attaquant, Wolverhampton Wanderers).