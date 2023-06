Arsenal va vendre un diplômé de l’académie pour 50 millions de livres sterling: rapport

Arsenal est prêt à laisser un produit de l’académie quitter le club – pour la modique somme de 50 millions de livres sterling.

La chaîne de production des Gunners ‘Hale End s’est intensifiée au cours des dernières saisons pour produire certains des principaux talents du club, Mikel Arteta utilisant fortement l’académie. Cela était en partie dû à la nécessité d’avoir un pouvoir d’achat réduit – mais a favorisé une culture d’opportunités pour les jeunes.

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont été les vedettes, prenant respectivement les maillots n ° 7 et n ° 10 de la première équipe, tandis que Eddie Nketiah et Reiss Nelson ont également percé ces derniers temps.

Bukayo Saka et Emile Smith ont contribué à révolutionner le style et la culture d’Arsenal (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Avec Arsenal qui cherche maintenant à concourir au sommet de la Premier League maintenant et avec l’ambition d’ajouter des joueurs à gros budget à ses côtés, l’académie peut maintenant être utilisée un peu différemment, avec Hale Enders potentiels pour renforcer les réserves de trésorerie.

En effet, Sky Sports’ Dharmesh Sheth a affirmé que l’attaquant Folarin Balogun est désormais au prix de 50 millions de livres sterling avant son prochain coup.

Balogun a illuminé la Ligue 1 en prêt la saison dernière avec Reims sous Will Still, marquant 22 fois avec l’équipe française et remportant des convocations dans l’équipe nationale masculine des États-Unis. Le joueur de 21 ans a rejeté les avances de l’Angleterre, avec qui il a joué en tant que jeune star, pour représenter sa nation natale.

Mais avec la voie vers le n ° 9 de premier choix pour les Gunners qui semble difficile – Gabriel Jesus, Eddie Nketiah, Leandro Trossard et Kai Havertz pourraient tous y jouer la saison prochaine – Balogun veut une action régulière à ce stade de sa carrière. L’attaquant a demandé un transfert permanent, Arsenal étant susceptible d’insérer une clause de rachat.

Folarin Balogun est un international américain récemment capé (Crédit image : Robin Alam/ISI Photos/Getty Images)

Selon le courrierCrystal Palace s’intéresse à l’attaquant, Roy Hodgson restant à Selhurst Park la saison prochaine.

Balogun est valorisé à 25 M€ par Marché de transfert.

L’actualité des transferts d’Arsenal monte en puissance cet été, avec les Gunners s’apprêtent à assouplir leur structure salariale pour attirer les meilleurs joueurs.

Moises Caicedo est fortement lié, Xavi Simons est sur le radar, Ivan Fresneda pourrait rejoindre et Ilkay Gundogan est recherchéaussi. Arsenal pourrait vendre pour 100 millions de livres sterling de joueursaussi – avec Guillaume Saliba, Martin Odegaard et Thomas Partey tous recherchés par les clubs étrangers.

Jay Bothroyd, quant à lui, a a déclaré à la FFT que les Gunners, peut-être de manière surprenante, devraient être à la recherche d’un attaquant.