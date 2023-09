Arsenal va vendre un ailier gros budget, dans un revirement de transfert choc: rapport

Arsenal semble se débarrasser d’un ailier riche, alors que les restrictions du fair-play financier entrent en jeu à l’Emirates Stadium.

Les Gunners ont dépensé gros cet été, investissant plus de 200 millions de livres sterling dans l’équipe de jeu, alors que Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber et David Raya les ont tous rejoints. Les dépenses ont cependant été un peu plus décevantes : Folarin Balogun est parti pour bien moins que les 50 millions de livres sterling annoncés, Kieran Tierney, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga n’ayant pas réussi à trouver de transferts permanents.

Cependant, la fenêtre de transfert n’étant toujours pas fermée ni en Arabie Saoudite ni en Turquie, Arsenal a l’opportunité de faire avancer les joueurs – et a ressuscité un accord qui semblait mort tout récemment.

Arsenal n’a pas réussi à récupérer de gros frais cet été, notamment la vente de Folarin Balogun (Crédit image : Tim Nwachukwu/Getty Images)

90 minutes rapporte que les habitants du nord de Londres vont recevoir des frais pour avoir cédé 72 millions de livres sterling en signant Nicolas Pepe en Turquie dans les prochains jours, Besiktas étant toujours intéressé par un accord.

Une décision pour l’Ivoirien semblait hors de propos il y a quelques semaines, avec L’Equipe journaliste Loïc Tanzi rapportant que Pepe avait « refusé la proposition » pour les géants turcs. Cependant, avec un temps de jeu extrêmement limité dans l’équipe actuelle d’Arsenal et aucune meilleure offre, il semble y avoir eu un changement d’avis.

VIDÉO : Comment Arsenal a ÉVOLUÉ Declan Rice pour battre Man United

Pepe a passé la saison dernière en prêt en Ligue 1 avec Nice mais n’a pas réussi à retrouver le genre de forme qui l’a vu acheté par l’ancien manager Unai Emery et l’ancien directeur Raul Sanlehhi pour 72 millions de livres sterling en 2019. L’ailier a eu du mal à rester cohérent en Premier League et a été finalement déposé de la place de départ sur le flanc droit par un jeune Bukayo Saka.

Emery a ensuite expliqué qu’il voulait plutôt le collègue international de Pepe, Wilfried Zaha, au moment où les Londoniens du nord ont déboursé pour le joueur aujourd’hui âgé de 28 ans. Zaha joue également désormais son football en Turquie avec Galatasaray.

Nicolas Pepe était la recrue record d’Arsenal jusqu’à cet été (Crédit image : Getty)

Pepe a marqué 27 buts en 112 matchs pour Arsenal.

L’attaquant d’origine française est évalué à 18 millions d’euros par Marché de transfert.

Mikel Arteta a a révélé l’étrange métaphore du mariage il a l’habitude de motiver Kai Havertz. Le patron basque a utilisé une autre analogie bizarre récemment pour expliquer sa tactique contre Manchester City.

Et le patron des Gunners a déjà dû défendre Havertz cette saison, notamment après le nul 2-2 contre Fulham.

Pendant ce temps, l’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a révélé qu’il serait intéressé par un transfert à Arsenal dans le futur.