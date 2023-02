Arsenal va lancer un mouvement incroyable pour Marcus Rashford, au milieu de l’incertitude de Manchester United: rapport

Arsenal garde un œil sur la star de Manchester United, Marcus Rashford, dans ce qui serait l’un des plus gros transferts jamais vus par la Premier League.

Le joueur de 25 ans est aux Red Devils depuis l’âge de huit ans, devenant une icône à Old Trafford sur et en dehors du terrain et prenant le maillot n ° 10 dans son club d’enfance. Cette saison, Rashford a également porté son jeu vers de nouveaux sommets, marquant 21 buts et enregistrant huit passes décisives en 34 apparitions.

Mais bien que la hiérarchie United ait déclenché une prolongation d’un an dans l’accord de Rashford, il n’est toujours sous contrat à Old Trafford que jusqu’en 2024. Cet été serait la dernière chance pour Manchester United de tirer profit du joueur, s’il ne signait pas un nouveau contrat. accord.

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford est devenu un héros pour les fans des Red Devils – mais son avenir est incertain (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

C’est là qu’Arsenal entre en jeu. Selon Initié du football (s’ouvre dans un nouvel onglet)les Londoniens du nord surveillent la situation et s’intéressent depuis longtemps à l’international anglais.

Arsenal a renforcé son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier avec Leandro Trossard rejoignant une autre option de gauche, mais Rashford peut également jouer sur toute la ligne de front. Il serait probablement une option de premier choix devant Gabriel Martinelli sous sa forme actuelle, mais pourrait également remplacer Bukayo Saka à droite.

Le transfert, s’il se produisait, enverrait des ondes de choc à travers le football. Ce serait un nouveau terrain pour Arsenal, qui n’a généralement acheté les joueurs de ses rivaux que lorsque cela convenait au club vendeur, comme Jorginho récemment de Chelsea, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de Manchester City et des gens comme Mikael Silvestre et Henrikh Mkhitaryan de Manchester United. .

On peut dire que la dernière fois qu’Arsenal a réussi un tel coup d’État, c’était en 2001, lorsque les Gunners ont pris au piège Sol Campbell de Tottenham Hotspur – mais Campbell était un transfert gratuit. Il est possible que United préfère laisser Rashford partir pour rien que vers un rival.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a recruté quelques joueurs de rivaux, tels que Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko et Jorginho. (Crédit image : Getty Images)

Les deux Barcelone et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt (s’ouvre dans un nouvel onglet) à Rashford auparavant, bien que la prise de contrôle probablement imminente de United faciliterait peut-être de nouvelles négociations de contrat pour l’attaquant, qui a été l’un des meilleurs joueurs de la ligue cette saison et reste sûrement une priorité à conserver à Old Trafford.

Rashford est évalué à 55 millions d’euros par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Des offres formelles doivent être soumises pour acheter United. Le club a eu une fenêtre calme en janvier mais a fait venir Marcel Sabitzer le jour de la date limite après que Christian Eriksen ait subi une blessure à long terme.

Arsenal semble bien investir cet été, selon les rapports. L’intérêt pour Declan Rice augmente – et les Gunners devront peut-être battre leur record de transfert pour lui – tandis que la forme de prêt de Folarin Balogun pose des questions intéressantes pour Arteta.

Pendant ce temps, Glen Johnson a déclaré que le succès d’Arsenal est temporaire.