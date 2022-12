Arsenal va ériger la statue d’Arsène Wenger à l’Emirates Stadium

Arsenal serait prêt à construire une statue d’Arsène Wenger à l’Emirates Stadium. Le télégraphe affirme que, bien que des discussions soient en cours depuis des années sur la question, les Gunners et Wenger ont finalement accepté de réaliser la statue.

La nouvelle d’une statue potentielle survient après le retour de Wenger dans son ancien stade. Le Français a été vu dans la foule lors du match d’Arsenal contre West Ham lundi. C’était la première fois que Wenger était à l’intérieur du stade pour un match depuis son départ du club en 2018.

Wenger serait fier de la performance de l’équipe

Wenger est revenu au bon moment. Arsenal a dominé les Hammers 3-1 dans la soirée. L’entraîneur actuel Mikel Arteta a répondu aux questions d’après-match sur la mise en place d’un spectacle pour son ancien manager.

“De toute évidence, c’est génial et gagner signifie que mon humeur va être bien meilleure pour lui parler et être autour de l’équipe”, a déclaré Arteta. «Alors oui, il a choisi le bon moment. Un jour vraiment spécial, car le Boxing Day est une belle journée pour jouer au football. Et je pensais que la performance était au niveau aujourd’hui qu’il mérite, et j’espère qu’il aimera.

Arteta et l’ancien président de l’équipe David Dein ont tous deux demandé à Wenger de revenir pour attraper un match pendant des mois. L’ancien patron a été chaleureusement accueilli par les fans et a même été sérénadé par la foule avec une chanson également. Wenger est même descendu dans le vestiaire pour rencontrer les joueurs après la victoire.

La statue n’est qu’une question de temps pour Wenger

Wenger allait toujours faire ériger une statue en dehors des Emirats. Après tout, il a non seulement connu un énorme succès pendant son séjour dans le nord de Londres, mais il a également été un facteur majeur dans la construction du stade.

Le manager rejoindra les statues actuelles d’Herbert Chapman, Thierry Henry, Tony Adams et Dennis Bergkamp à l’arène. Les plans exacts sur le calendrier ne sont pas encore confirmés. Cependant, il a été suggéré que la statue de Wenger pourrait être achevée dès l’année prochaine.

