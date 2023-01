Arsenal va enquêter sur les incidents antisémites des fans lors de la victoire du derby

Arsenal a confirmé qu’il enquêterait sur les incidents antisémites lors de la victoire du derby contre Tottenham. Photo de Nick Potts/PA Images via Getty Images

Arsenal a déclaré qu’il enquêterait sur “deux incidents troublants” impliquant des supporters lors de leur victoire 2-0 sur les rivaux locaux de Tottenham dimanche.

L’équipe de Mikel Arteta a ouvert une avance de huit points en tête du classement de la Premier League grâce à un but contre son camp d’Hugo Lloris et à une longue portée Martin Odegaard frapper.

Cependant, le club a condamné le comportement antisémite de certains fans lors de la victoire du derby et a déclaré que toute personne identifiée recevrait une longue interdiction du club et que ses coordonnées seraient transmises à la police.

“Nous avons été informés de deux incidents inquiétants au cours du week-end impliquant de l’antisémitisme qui font actuellement l’objet d’une enquête”, a-t-il ajouté. Arsenal a déclaré dans un communiqué mercredi.

“Il y a eu un incident au derby du nord de Londres dimanche impliquant des supporters d’Arsenal au cours duquel l’un de nos supporters a entendu par hasard des déclarations antisémites grossièrement offensantes faites par un autre fan d’Arsenal.

“Le même après-midi, nous avons été consternés d’apprendre un incident au pub The Cally à Islington, impliquant d’autres chants antisémites.

“Nous reconnaissons l’impact de ce comportement sur nos nombreux supporters juifs et autres et condamnons l’utilisation d’un langage de cette nature, qui n’a pas sa place dans notre jeu ou notre société.

“Arsenal doit être un environnement sûr et accueillant pour tout le monde, et nous voulons être clairs sur le fait que tout type d’abus discriminatoire n’est pas le bienvenu dans notre club. Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement et prendrons des mesures énergiques contre tous les supporters que nous établir sont responsables de tels actes.

“Toute personne identifiée recevra une longue interdiction de club et ses coordonnées seront transmises à la police pour engager des poursuites judiciaires.”

Le match a également été gâché après que le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale ait été attaqué par un supporter de Tottenham à la fin du match.

La police a confirmé mardi que Joseph Watts, 35 ans, a été accusé d’agression et doit comparaître devant le Highbury Magistrates ‘Court le 17 février.