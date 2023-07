Arsenal va conclure un accord avec la superstar ghanéenne – et l’emporter sur Manchester United: rapport

Arsenal pourrait être sur le point de battre Manchester United pour la signature d’un international ghanéen de 40 millions de livres sterling.

Alors que c’est généralement Manchester United qui dépense plus qu’Arsenal sur le marché des transferts, les Gunners ont dépensé près de quatre fois plus que leurs rivaux cet été. Declan Rice a coûté 105 millions de livres sterling aux Londoniens du nord, Kai Havertz 60 millions de livres sterling et Jurrien Timber 40 millions de livres sterling. United n’a jusqu’à présent apporté Mason Mount que pour environ 55 millions de livres sterling.

Mais bien que Mikel Arteta doive déplacer du bois mort dans les prochaines semaines avant de faire plus de signatures, Arsenal pourrait bien contempler les Red Devils pour l’un de leurs objectifs à long terme.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, veut toujours de nouvelles recrues (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Le courrier rapporte que l’international ghanéen Mohammed Kudus est envisagé pour un autre transfert de 40 millions de livres sterling depuis l’Ajax – potentiellement le deuxième de la fenêtre d’Arsenal, après Timber.

Précédemment, Le courrier ont affirmé que United voulait Kudus, qui a travaillé avec Ten Hag pendant son mandat à la Johan Cruyff Arena. Le manager de United a précédemment affirmé que l’attaquant avait un « potentiel incroyable » – mais avec United ayant besoin d’un autre attaquant, d’un gardien de but et d’un défenseur avant de passer à un autre milieu de terrain offensif, Arteta pourrait bondir en premier.

« Il a très bien réussi, vous pouvez voir l’incroyable potentiel de ce garçon », a déclaré Ten Hag. Ziggo Sport de Kudus après que son équipe de l’Ajax ait battu l’Eintracht Francfort en août 2020. « Nous aurons beaucoup de plaisir avec lui. Il peut être utilisé à plusieurs postes et cette multifonctionnalité peut bien nous aider cette année. »

Kudus pourrait jouer dans un certain nombre de rôles sous Arteta. Un gaucher capable de voyager avec le ballon et de conduire avec intensité, il pourrait bien remplacer Granit Xhaka à gauche d’un milieu de terrain à trois, il pourrait remplir comme un faux neuf ou il pourrait jouer à droite en tant que remplaçant de Bukayo Saka. .

Mohammed Kudus est une cible pour Arsenal (Crédit image : Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images via Getty Images)

Arsenal pourrait encore vendre Thomas Partey, Kieran Tierney et Folarin Balogun pour financer une autre signature.

Kudus est évalué par Marché de transfert à 40 M€.

