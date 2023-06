Arsenal va combattre la centrale espagnole pour acquérir le service de Joao Cancelo: rapport

Arsenal devrait affronter un autre club puissant afin d’acquérir la signature de Joao Cancelo. Manchester City a prêté l’arrière portugais au Bayern Munich la saison dernière après que Pep Guardiola l’ait fréquemment ignoré dans le onze de départ de City. Mais le club allemand n’accepte pas l’option de 60 millions de livres sterling pour signer définitivement Cancelo. Dans ce scénario, le footballeur reviendra dans le club de Premier League. Fabrizio Romano, un expert du marché des transferts, a révélé à GiveMeSport que City prévoyait de vendre Cancelo lors du prochain transfert estival. Outre Arsenal, Barcelone est également à la recherche d’un arrière droit et peut envisager Cancello comme une option. « Barcelone est vraiment intéressé par Cancelo », a déclaré Romano.

Une chose qui pourrait constituer un obstacle pour Arsenal était le consentement du manager de Manchester City, Pep Guardiola. Cela n’aura pas d’importance car Guardiola pense que Mikel Arteta est un « bon ami » après avoir passé une longue période ensemble à l’Etihad, selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Même si Joao Cancelo était un partant régulier pour City au début de la saison, Guardiola a déjà tourné le dos à l’international portugais.En plus de jouer sur l’aile droite, Cancelo a souvent été utilisé comme défenseur central pendant son séjour à City et le footballeur a pu montrer sa polyvalence.

Arsenal a recruté quelques joueurs de la première équipe de Manchester City la saison dernière. Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, qui ont transféré leur base de l’Etihad aux Emirats, ont joué un rôle central dans le retour d’Arsenal en Ligue des champions la saison prochaine. Mais les Gunners ont été légèrement en deçà de Manchester City dans la course au titre de Premier League. Les garçons de Guardiola ont une fois de plus montré leur domination et ont remporté leur cinquième argenterie au cours des six dernières saisons. Après être devenu champion d’Angleterre, City a remporté la finale de la FA Cup et peut compléter le triplé en remportant la finale de la Ligue des champions, prévue le 11 juin.

Avant de revenir au Championnat d’Europe, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, cherchera à reconstituer l’équipe. Aux côtés de Joao Cancelo, Arsenal garde également un œil sur un autre joueur de Manchester City, IIkay Gundogan. Le milieu de terrain allemand, qui a marqué un doublé lors de la victoire 2-1 de City contre Manchester United en finale de la FA Cup, peut chercher un nouveau club à l’ouverture de la fenêtre de transfert. Mais City n’a encore fait aucune déclaration officielle concernant l’avenir de Gundogan à l’Etihad.