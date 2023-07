Arsenal devrait « fermer la signature » d’une starlette brésilienne cette semaine, alors que Mikel Arteta cherche à raffermir son équipe.

Le patron basque Arteta a fait allusion à encore plus de signatures et avec les Gunners qui ont pillé le marché brésilien au cours des dernières années avec un effet dévastateur, il semble qu’Arsenal ait de nouveau décroché l’or – grâce au directeur sportif Edu Gaspar.

Ayant déjà travaillé dans la configuration nationale de son pays, l’ancien Invincible Edu aurait joué un rôle déterminant dans l’établissement de relations avec les clubs de chez lui. Les Gunners ont signé des goûts de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Gabriel au cours des dernières saisons.

Gabriel Martinelli était pratiquement inconnu avant de signer à Arsenal (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Maintenant, Arsenal peut répéter l’astuce de sortir Martinelli de l’obscurité relative en signant le milieu de terrain de Gremio, Bitello.

Tutomercatoweb affirment que les Londoniens du nord « clôtureront la signature » la semaine prochaine, payant moins de 10 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 23 ans. Avec Bitello presque entièrement inconnu dans le football européen, sa signature serait accueillie avec intrigue.

Ces dernières saisons, les signatures d’Amérique du Sud ont été beaucoup plus accessibles que celles d’Europe, après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Martinelli était un exemple très médiatisé d’un joueur se déplaçant directement du Brésil à Londres, tandis que Brighton & Hove Albion ont travaillé avec succès sur le marché équatorien, avec Moises Caicedo l’exemple le plus célèbre.

En fait, Caicedo pourrait bien être la raison pour laquelle Arsenal est sur le point de signer Bitello. Avec les Seagulls valorisant leur milieu de terrain à 100 millions de livres sterling selon le gardien, Arsenal recherche une alternative moins chère, avec Romeo Lavia récemment lié. Les Gunners devront changer de joueurs avant de faire un autre achat au milieu de terrain et il n’a pas été dit qu’ils seraient récemment dans la course pour Caicedo, Chelsea ouvrant la voie à cet accord.

Bitello de Gremio pourrait être en route pour l’Angleterre (Crédit image : Richard Ducker/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Bien qu’inexpérimenté, Bitello a 23 ans et peut être une option d’équipe, tout comme un autre jeune brésilien, Marquinhos, l’était pour la première moitié de la saison dernière.

Bitello est valorisé à 8 M€ par Marché des transferts.

