Arsenal v Nottingham Forest: le coup d’envoi de la Premier League retardé – en direct

il y a 30 s 07h50 HAE TIC Tac: Plus de sièges semblent encore inoccupés qu’occupés à l’Emirates alors que les joueurs des deux équipes retournent dans leurs vestiaires. Arsenal a une grande décision à prendre car commencer le match avec des milliers de fans enfermés à l’extérieur du stade pourrait provoquer toutes sortes de scènes peu recommandables à l’extérieur du stade. En espérant que tout le monde entre en toute sécurité avant le coup d’envoi.

Mis à jour à 07h50 HAE

il y a 5 m 07h45 HAE Football avec Jonathan Wilson : Notre boffin tactique résident et l’encyclopédie générale du football humain rédigeront une nouvelle newsletter hebdomadaire cette saison, analysant les principales histoires de football à travers l’Europe pour le bénéfice – mais surtout pas exclusivement – de nos lecteurs américains. Vous pouvez vous inscrire ici… Inscrivez-vous à Soccer avec Jonathan Wilson : sa newsletter hebdomadaire gratuite sur le football européen En savoir plus



il y a 9 mois 07h41 HAE Quelques activités : Avec des dizaines de milliers de sièges à l’Emirates toujours inoccupés, les joueurs sont sortis pour leur deuxième échauffement de l’après-midi. Nottingham Forest a été le premier à s’assouplir, tandis qu’Arsenal vient de les rejoindre sur le terrain. C’est tout à fait la farce.



il y a 12 mois 07h38 HAE Ce retard : Une question à méditer – étant donné le retard de l’heure du coup d’envoi de ce match et la nouvelle directive pour les arbitres d’ajouter du temps supplémentaire pour les célébrations de buts et la perte de temps, il y a toutes les chances que ce match se termine après 15 heures … un samedi dans le Royaume-Uni, alors qu’il est illégal de diffuser du football en direct entre 15h et 17h15. Qu’arrive-t-il à la première diffusion de la Premier League sur TNT dans ce scénario ? Hummm…



il y a 21 mois 07h30 HAE Il y a 35 000 fans en dehors des Emirats Arsenal a introduit un nouveau système de billetterie électronique pour cette saison et il semble être en un clin d’œil ! Plus de 35 000 fans sont toujours à l’extérieur du terrain et le coup d’envoi a été retardé d’au moins une demi-heure alors que le service informatique d’Arsenal éteint puis rallume sa nouvelle technologie.



il y a 23 mois 07.27 HAE Coup d’envoi reporté à au moins 13h… Avec le coup d’envoi prévu à seulement cinq minutes, il a été retardé de 30 minutes. À première vue, je dirais que c’est dû à des problèmes de tourniquet car il y a un parcelle de sièges vides.



il y a 33 mois 07.17 HAE Aaron Ramsdale : Avec David Raya prêté de Brentford aux Emirats, le gardien d’Arsenal espère un match sans erreur cet après-midi. Malgré ses performances souvent excellentes la saison dernière, sa position de gardien de premier choix d’Arsenal semble loin d’être assurée.

Mis à jour à 07h19 HAE

il y a 38 mois 07.13 HAE Arsenal a dévoilé cette statue de son ancien manager Arsène Wenger à l’extérieur des Emirats plus tôt cet été. Photographie : Julian Finney/Getty Images



il y a 1h 06.51 HAE Forêt de Nottingham : L’équipe de Steve Cooper est restée en place la saison dernière malgré sa forme lamentable à l’extérieur. Forest n’a gagné qu’une seule fois sur la route la saison dernière, remportant trois des huit points qu’ils ont pris lors de leurs voyages. Ils ont cependant battu Arsenal au City Ground lors de leur avant-dernier match de la saison malgré seulement 18% de possession du ballon. Arsenal a remporté la victoire lors du match correspondant aux Emirats, l’emportant 5-0 en octobre.



il y a 1h 06h45 HAE Ces équipes : Les trois nouvelles recrues d’Arsenal entrent toutes dans l’équipe pour le premier match de la saison, tandis que Gabriel est en quelque sorte une omission surprise. On peut probablement s’attendre à ce que Thomas Partey arrive à l’arrière droit quand Arsenal est sur le pied arrière. Eddie Nketiah entre dans le trio de tête lors du seul changement d’Arsenal par rapport au Community Shield dimanche dernier. Matt Turner commence dans le but de Forest, s’alignant contre le club qu’il a quitté il y a quelques jours. Ola Aina fait également ses débuts. Brennan Johnson jouera devant, avec Taiwo Awoniyi sur le banc, aux côtés de Chris Wood et Anthony Elanga. Mikel Arteta se dirige vers le vestiaire avant le match de cet après-midi. Photographie : Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images

Mis à jour à 07h18 HAE

il y a 1h 06h38 HAE Nouvelles arbitres, nouveaux kits et répression du clown : quoi de neuf cette saison En savoir plus



il y a 1h 06h38 HAE Les compositions d’Arsenal contre Nottingham Forest Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Rice, Timber, Odegaard, Partey, Saka, Nketiah, Havertz, Martinelli. Sous-titres : Gabriel, Smith Rowe, Kiwior, Tomiyasu, Trossard, Jorginho, Vieira, Nelson, Hein. Forêt de Nottm : Turner, Boly, Worrall, McKenna, Aurier, Yates, Mangala, Aina, Danilo, Johnson, Gibbs-White. Sous-titres : Williams, Kouyate, Awoniyi, Wood, O’Brien, Niakhate, Elanga, Freuler, Horvath. Arbitre: Michael Oliver (Northumberland)



il y a 1h 06h30 HAE Officiels du match d’aujourd’hui Arbitre: Michel Olivier

Adjoints : Stuart Burt et Dan Cook

Quatrième officiel : Darren Bond

VAR : Jarred Gillet Michael Oliver sera chargé d’ajouter jusqu’à 45 minutes de temps additionnel pour toute perte de temps aux Emirats cet après-midi. Photographie : Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images



il y a 1h 06.28 HAE Premières nouvelles de l’équipe Le week-end d’ouverture de la saison est arrivé trop tôt pour Gabriel Jesus, qui se remet d’une opération au genou et devrait revenir dans environ un mois, sinon plus tôt. Oleksandr Zinchenko devrait également être absent, tandis que Mohamed Elneny et Reiss Nelson sont tous deux absents. Albert Sambi Lokonga, Folarin Balogun et Jorginho ont tous raté le Community Shield du week-end dernier mais pourrait être disponible pour la sélection aujourd’hui. Ayant raté l’intégralité de la saison dernière en raison de diverses blessures, l’arrière gauche Omar Richards n’a pas encore fait ses débuts pour Nottinham Forest, mais se rapproche progressivement de sa pleine forme. Auteur de nombreux buts cruciaux qui ont aidé à garder son équipe en place, Taiwo Awoniyi est de retour à l’entraînement après s’être remis d’une blessure à la cheville, mais ne figurera pas aujourd’hui. Le défenseur central brésilien Felipe est également un doute majeur. Le milieu de terrain de Nottingham Forest, Brennan Johnson, s’est remis d’une blessure qu’il a contractée en service international et est courtisé par Aston Villa, Brentford West Ham et Tottenham Hotspur dans la fenêtre de transfert actuelle. Photographie : Molly Darlington/Reuters

Mis à jour à 06h29 HAE