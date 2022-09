Arsenal Tottenham peut faire une déclaration en Premier League avec une victoire

Arsenal et Tottenham Hotspur renouvelleront leur rivalité de longue date à l’Emirates Stadium samedi, mais ce match spécifique n’a pas été vraiment un concours ces dernières années. Les Spurs n’ont pas remporté de match de Premier League au domicile de leur ennemi le plus proche depuis novembre 2010, lorsque le manager Harry Redknapp a orchestré une reprise de 2-0 pour gagner 3-2, incitant son homologue Arsène Wenger à claquer une bouteille d’eau dans le sol dans l’incrédulité.

Ce fut un moment tellement emblématique pour Tottenham qu’il est apparu dans un montage vidéo avant chaque match à domicile à l’ancien White Hart Lane. Pourtant, c’est aussi un moment sans grande compétition ces derniers temps, pas dans le contexte des visites de championnat à Arsenal, où ils ont perdu sept de leurs 11 sorties depuis, concédant 27 buts au passage.

Il y a sans aucun doute des questions auxquelles Arsenal devra répondre – plus tard – mais ce record est révélateur d’une mentalité fragile de Tottenham qu’Antonio Conte vise à modifier.

Depuis le début de la saison 2010-11, les Spurs n’ont remporté que neuf des 61 matches de championnat à l’extérieur à Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea. Ils ont été battus 37 fois. Conte a remporté une victoire notable à City la saison dernière, mais cette saison, leur seule visite dans une équipe traditionnelle des Big Six a eu lieu contre Chelsea en août et ils ont eu la chance d’échapper à Stamford Bridge avec un match nul 2-2 alors que Harry Kane égalisait profondément dans le temps additionnel.

La meilleure chose à propos des Spurs, troisièmes en ce moment, est leur décompte de points : 17 sur 21 possibles. Il est difficile de mettre en évidence une performance dans laquelle ils ont fait autorité tout au long ; même en mettant six devant Leicester City juste avant la trêve internationale, ils ont exigé un tour du chapeau de Son Heung-Min dans les 17 dernières minutes pour sécuriser les points contre une équipe enracinée au bas du tableau.

Ils ont cependant trouvé un moyen de rester dans les matchs et, pour la plupart, de gagner – signes d’une tendance qui a été attribuée aux exigences accrues de Conte et à une équipe plus profonde. Ils peuvent faire une véritable déclaration de croissance dans ce domaine samedi en trouvant un moyen de battre une équipe d’Arsenal en forme, qui est en tête du classement avec 18 points, et cela augure bien pour les Spurs que Son a montré d’autres indications d’un renaissance personnelle – marquant dans les deux matches de la Corée du Sud lors de la trêve internationale contre le Costa Rica et le Cameroun – compte tenu du schéma probable du match.

Les Spurs ont détenu en moyenne 49,4% de possession lors de leurs sept matches de Premier League jusqu’à présent, notamment moins que les 57,2% d’Arsenal. À Chelsea en août, peut-être le test le plus comparable à Arsenal, les Spurs n’avaient que 36,5% du ballon et une approche de contre-attaque est très probable ce week-end.

Avant que les équipes ne se rencontrent au Tottenham Hotspur Stadium en mai, le patron des Gunners, Mikel Arteta, a transmis ce qu’il croyait être l’élément clé de leur plan tactique, comme l’a révélé le documentaire Amazon “All or Nothing”.

“Nous devons contre-presser et mettre le ballon sous pression le plus rapidement possible”, a déclaré Arteta à ses joueurs lors d’une séance d’entraînement. “En deux passes, ils ne gèrent pas bien le ballon, on peut les tuer car on est à 20 mètres du but. Et c’est le jeu qu’il faut jouer. C’est clair.”

Mikel Arteta et Antonio Conte savent que les derbies du nord de Londres ont de plus en plus été influencés par l’avantage à domicile. Tottenham Hotspur FC via Getty Images)

C’était peut-être clair, mais Arsenal a ensuite perdu 3-0 et avec lui, tout l’élan dans la course à la qualification pour la Ligue des champions que les Spurs ont remportée le dernier jour de la saison. Ce n’étaient pas des moments de contre-attaque, mais le style direct de Son, si essentiel aux transitions, a causé les dégâts. Cedric Soares a commis une faute sur Son alors qu’il faisait irruption dans la surface pour concourir pour une tête, permettant à Kane d’ouvrir le score. Ensuite, Rob Holding a été expulsé pour deux fautes commises en essayant de contenir Son, la seconde bloquant sa course alors que l’attaquant tentait de se connecter avec la passe de ratissage d’Eric Dier (non pressée par les joueurs attaquants d’Arsenal.)

Holding a été capturé sur les caméras d’Amazon déplorant la situation alors qu’il retournait au vestiaire d’Arsenal, en disant: “N’aurait jamais dû être un contre un en premier lieu … tout le temps, un contre un.”

Comme Arsenal a signé plus de joueurs adaptés à sa philosophie, Arteta a recherché un plus grand contrôle dans les matchs et le fait que Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli n’aient pas été sélectionnés pour le Brésil et soient donc restés à London Colney au cours des 10 derniers jours pourrait être un avantage significatif. Les deux joueurs sont la clé de la presse et de la contre-presse décrites par Arteta, mais ils doivent être plus équilibrés que contre Manchester United, qui a contré leur chemin vers une victoire 3-1 plus tôt ce mois-ci lors de la seule défaite d’Arsenal de la saison jusqu’à présent.

Cependant, même à Old Trafford, les Gunners contrôlaient le match et auraient facilement pu aller de l’avant avec le score à 1-1 avant qu’une contre-attaque foudroyante ne permette à Marcus Rashford de remettre United devant. Arteta a encore plus déséquilibré l’équipe avec les introductions d’Emile Smith Rowe, Fabio Vieira et Eddie Nketiah à la recherche d’un égaliseur, mais cela n’a fait que créer plus d’espace pour United pour attaquer, Rashford en ajoutant un troisième.

Harry Kane a un bon record de buteurs contre Arsenal. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Que les Spurs puissent être aussi efficaces que United ce jour-là est une question clé pour leur mentalité de grand match. Kane l’a certainement, en particulier contre cette opposition : le capitaine anglais a 13 buts en 17 matchs contre Arsenal. Il n’a marqué que plus contre Leicester (20 buts en 19 matchs) et Everton (14 en 15.)

Conte pourrait être tenté d’adapter son système 3-4-3 pour ajouter un milieu de terrain supplémentaire, compte tenu non seulement de l’avantage numérique d’Arsenal, mais aussi des souvenirs résiduels de la façon dont les Spurs ont été éviscérés dans les zones centrales lors de ce match la saison dernière. Nuno Espirito Santo — tu te souviens de lui ? – a envoyé les Spurs avec un milieu de terrain central de Pierre-Emile Hojbjerg derrière Dele Alli et Tanguy Ndombele. Hojbjerg a battu en retraite, Alli et Ndombele ont continué et la combinaison a laissé un gouffre au milieu du nord de Londres qu’Arsenal a impitoyablement exploité. Les Spurs ont concédé trois fois au cours des 34 premières minutes et ont perdu 3-1.

Avec la défaite de la saison dernière à l’esprit, Arsenal devrait être tout aussi agressif cette fois. Cependant, Conte aura probablement plus confiance en Hojbjerg et Rodrigo Bentancur, Kane plongeant plus profondément si nécessaire pour nourrir Son et Dejan Kulusevski. La forme récente de Richarlison fait également de lui une alternative intrigante.

Les derbies du nord de Londres ont de plus en plus été influencés par l’avantage du terrain. La dernière victoire à l’extérieur de la ligue pour chaque équipe est survenue lorsque Tomas Rosicky a donné à Arsenal une victoire 1-0 en mars 2014, bien que les Spurs aient triomphé lors d’un match nul en Coupe EFL à l’Emirates Stadium en décembre 2018. Les deux ont bien commencé, mais chaque équipe a besoin une déclaration de victoire pour renforcer leurs références pour les défis à venir.

Telle a été la domination de City et de Liverpool ces derniers temps, des matchs entre Arsenal et Spurs ont existé dans l’ombre des défis du titre ailleurs. Une victoire décisive ici offrirait l’espoir que l’un de ces camps pourrait bientôt entrer dans la lumière.