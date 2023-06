Arsenal, Tottenham et Manchester United sont tous en compétition pour le prodige néerlandais, Xavi Simons: rapport

Arsenal, Tottenham et Manchester United sont tous prêts à concourir pour la superstar néerlandaise Xavi Simons.

Le joueur de 20 ans a connu deux années fantastiques, s’installant au PSV et apparaissant régulièrement pour son équipe nationale également. Maintenant, cependant, il semble que le prochain déménagement pourrait être imminent avec le Paris Saint-Germain en charge d’une clause de rachat de seulement 6 millions d’euros, après l’avoir vendu à l’Eredivisie.

Mais avec le joueur lui-même maître de son destin, il pourrait favoriser un passage en Premier League, si cela se présentait.

Le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons courtise l’attention de l’étranger (Crédit image : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)

Sortie espagnole Mundo Deportivo dit qu’une décision finale est imminente avec une vague de clubs intéressés par ses services, dont Arsenal, Tottenham Hotspur et Manchester United.

Arsenal a conclu un accord pour Kai Havertz cette semaine en option sur sa ligne de front et potentiellement un n ° 8 du côté gauche. Avec un éventail d’options dans les positions de milieu de terrain offensif derrière Gabriel Jesus, Simons pourrait être moins prioritaire – mais pourrait être une trop belle opportunité pour la laisser passer.

United, de la même manière, poursuit Mason Mount: Simons pourrait être une option plus abordable, Erik ten Hag ayant signé jusqu’à présent un certain nombre de joueurs néerlandais et Eredivisie au cours de son court mandat à Old Trafford. Simons pourrait également jouer sur l’aile ou au milieu de terrain, donnant aux Red Devils une polyvalence que Ten Hag a appréciée de son équipe.

Tottenham pourrait en fait être la meilleure option du point de vue de la constitution d’une équipe, avec Simons une option de milieu de terrain offensif pour offrir de la créativité derrière les attaquants. Avec les Spurs susceptibles d’avoir un pouvoir d’achat réduit par rapport à Arsenal et United, cependant, une décision pour un jeune néerlandais non prouvé qui pourrait dépasser 30 millions de livres sterling pourrait ne pas sembler réalisable pour Ange Postecoglou.

Ange Postecoglou pourrait remplacer Xavi Simons (Crédit image : Mateusz Slodkowski/DeFodi Images via Getty Images)

La clause de rachat du PSG devient effective en juillet – les équipes de Premier League devront donc agir rapidement pour sécuriser le milieu de terrain en premier.

Simons est valorisé à environ 40 M€ par Marché des transferts.

Pour Tottenham, Le Real Madrid a ouvert des discussions sur un accord pour Harry Kanemême si l’on croit que le capitaine anglais préfère Manchester United. James Maddison est sur le radaralors que Jordan Pickford était, à un moment donné, sur la liste restreinteaussi.