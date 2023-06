Arsenal, Tottenham ou Chelsea pourraient tous donner une tournure à la saga des transferts de James Maddison, après la relégation de Leicester City de la Premier League.

Maddison a été le joueur hors concours de Leicester dans une campagne lamentable qui a vu les Foxes perdre leur statut de premier plan sept ans seulement après avoir remporté le titre. Newcastle United est fortement lié au meneur de jeu anglais et pourrait bien revenir avec un geste concret à peine 12 mois après avoir échoué à le faire atterrir.

Mais selon Ben Jacobs de CBS Sport l’intérêt de Maddison pour jouer à Londres pourrait donner une tournure intéressante à la saga.

Newcastle est l’une des équipes les plus étroitement liées pour Maddison (Crédit image : PA)

« Je ne dirais pas que Newcastle est le favori, mais ce que je dirais, c’est que leur intérêt est concret et de longue date – et par conséquent, il est très probable qu’ils reviennent à la table avec une autre offre », a déclaré Jacobs. FFT le 1er juin. « Au dire de tous, Maddison a parlé avec divers membres de l’équipe d’Angleterre avec lesquels il est ami, y compris Kieran Trippier pour essayer de comprendre à quoi ressemble le vestiaire, la culture et le style d’Eddie Howe serait certainement convient à Maddison.

« Je m’attends à ce que Newcastle soit là, mais je m’attends à ce qu’il y ait une tournure dans tout cela parce que Maddison est très intrigué par les grands clubs londoniens – dont Tottenham fait partie, mais il y a une incertitude managériale et sportive.

« Nous devons également prendre en compte le mouvement de manège au début de la fenêtre qui pourrait profiter à Maddison, car si d’autres milieux de terrain quittent des clubs de la Ligue des champions, cela pourrait inciter ces clubs à envisager plus sérieusement un mouvement pour Maddison. Je pense que ces deux prochaines semaines vont apporter plus de clarté sur celui-ci. »

Arsenal a été lié à Maddison dans le passé, ayant été intéressé à peu près au moment où ils ont choisi d’amener Martin Odegaard à l’Emirates Stadium à la place – alors que football.london ont suggéré que l’intérêt pourrait être ravivé.

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta est fan de James Maddison (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Alors que Chelsea n’a pas encore été lié concrètement, Todd Boehly a l’habitude de regarder ses rivaux pour les joueurs – notamment lorsqu’il a signé Mykhailo Mudryk sous le nez d’Arsenal en janvier. Si Maddison devait devenir disponible, il est possible que les Blues puissent entretenir des discussions, surtout s’ils perdent Mason Mount et Mateo Kovacic de leur équipe.

Maddison est évalué à 55 millions d’euros par Marché des transferts.

Cinq premiers joueurs sont attendus à Arsenal, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.

Malgré l’incertitude dans la pirogue de Tottenham, Clément Lenglet semble prêt à rejoindre définitivement. Randal Kolo Muani intéresse les Spurs et Aymeric Laporte reste une option. On craint cependant qu’avec le départ de Harry Kane pour Manchester United, Dejan Kulusevski ne reste un joueur des Lilywhites cet été.

Chelsea, quant à lui, a été lié à Sadio Mane, ainsi qu’à la star du Paris Saint-Germain Neymar, dans le but d’améliorer leur équipe. Romelu Lukaku a également été évoqué pour un retour dans l’équipe, bien que les départs soient inévitables. Mason Mount est lié à un transfert en Premier League, car N’Golo Kante pourrait bien rejoindre Arsenal.