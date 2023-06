Arsenal tire un nouveau maillot domicile après une erreur sur le design inspiré des Invincibles | Nouvelles du football

Arsenal a été contraint de retirer son nouveau maillot domicile des étagères tandis qu’une « erreur de conception » est corrigée par le fabricant de kits Adidas.

Le maillot domicile authentique, au prix de détail de 110 £, a été temporairement indisponible et Adidas a déclaré que les supporters qui avaient déjà acheté le maillot 2023/24 seraient remboursés.

Le maillot rend hommage à la saison « Invincibles » d’Arsenal 20 ans après que l’équipe d’Arsène Wenger est restée invaincue tout au long d’une campagne de Premier League.

Image:

C’est une gaffe embarrassante d’adidas





Dans la conception, le résultat des 38 résultats est détaillé avec une rangée de W et de D pour mettre en évidence les victoires et les nuls de la saison.

Cependant, le maillot authentique – celui qui est porté par les joueurs un jour de match – ne portait que 32 de ces résultats et a depuis été retiré de la vente.

Image:

Les chemises deviendront désormais des objets de collection





« Les maillots authentiques à domicile d’Arsenal 2023-24 sont temporairement indisponibles pendant qu’une erreur de conception est en cours de correction », a déclaré Adidas dans un communiqué.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le club et nos partenaires pour garantir que les maillots réapprovisionnés soient disponibles dès que possible, et offrons un remboursement complet aux fans qui en ont déjà acheté un.

Image:

Arsenal arborait le nouveau maillot domicile le dernier jour





« Cette erreur de conception est en deçà des normes que nous nous sommes fixées en tant que marque, et nous nous excusons auprès du club et de ses fans.

« La réplique de la version « fan » du maillot domicile n’est pas affectée et est désormais largement disponible. »

Le maillot « fan » a le même design mais une option moins chère pour les supporters, vendu au prix de 80 £ dans la boutique officielle du club d’Arsenal.