Arsenal tient des « pourparlers initiaux » sur le transfert de Wojciech Szczesny

Points forts Arsenal a identifié Wojciech Szczesny comme une recrue potentielle après avoir parcouru le marché à la recherche d’un nouveau gardien de but avant l’éventuelle sortie d’Aaron Ramsdale.

L’international polonais se prépare à entamer les 12 derniers mois de son contrat avec la Juventus et pourrait être mis à disposition cet été.

L’initié du transfert, Dean Jones, comprend qu’Arsenal a manifesté son intérêt à donner à Szczesny une route de retour vers le nord de Londres.







Arsenal a eu des « premières conversations » sur l’opportunité d’attirer la star de la Juventus Wojciech Szczesny à l’Emirates Stadium, mais a transféré un initié Doyen Jones a déclaré à GIVEMESPORT que le patron des Gunners, Mikel Arteta, avait également identifié deux gardiens alternatifs à signer cet été.

Le joueur de 34 ans a déjà une affinité avec la base de fans des prétendants au titre de Premier League alors qu’il a gravi les rangs des Londoniens du nord et a ensuite fait 181 apparitions après avoir fait irruption dans l’équipe première, gardant 72 feuilles blanches en cours de route, mais il y a des signes qu’il pourrait être prêt pour un retour avant la saison prochaine.

Arteta n’a pas eu peur de dépenser de l’argent avant la campagne en cours, ce qui a conduit à Declan Rice devient l’acquisition la plus chère de l’histoire d’Arsenal lorsqu’il a effectué un transfert de 105 millions de livres sterling de West Ham United, et le tacticien espagnol a été impliqué dans des discussions avec le directeur sportif Edu sur des recrues potentielles.







Les artilleurs délibèrent sur le transfert estival à Szczesny

Arsenal réfléchit à l’opportunité d’offrir à Szczesny un retour vers un environnement familier car ils ont augmenté la mise dans leur recherche d’un remplaçant pour Aaron Ramsdale, selon l’Evening Standard, et il y a de l’espoir qu’il pourrait être disponible car la Juventus souhaite vendre un gardien alors qu’ils travaillent sur un accord pour signer Michele. Di Gregorio de Monza.

Le rapport suggère que l’international polonais, qui a fait 34 apparitions cette saisonfait l’affaire puisque les Gunners donnent la priorité au recrutement d’un gardien qui les aiderait à se conformer au quota local de la Premier League, mais on craint que ses revendications salariales ne soient un problème important.





Szczesny empoche actuellement près de 200 000 £ par semaine au stade Allianz, mais il se prépare à entrer dans les 12 derniers mois de son accord, et il est resté sur le radar d’Arteta alors qu’il se prépare à Ramsdale pour potentiellement chercher un nouveau défi après avoir pris du retard sur David Raya dans l’ordre hiérarchique.

Moyennes statistiques de Wojciech Szczesny par 90 minutes cette saison par rapport à Aaron Ramsdale Wojciech Szczesny Aaron Ramsdale Pourcentage de réussite 77,4 69,7 Pourcentage d’économie 75,7 64,3 Pourcentage de feuilles blanches 44.1 33.3 Pourcentage de pénalités évitées 33.3 0,00 Enregistre 2.26 1,50 Buts contre 0,79 0,83 les erreurs 0,06 0,33 Statistiques correctes au 13/05/2024





Il est bien compris que Arsenal cherche désespérément à recruter un nouveau gardien de deuxième choix qui fournira une couverture à Raya après que son transfert de prêt auprès de son rival national Brentford soit rendu permanent à la fin de la campagne, mais Szczesny attend de tenir des discussions sur son avenir à la Juventus.

Dean Jones – Szczesny est une bonne option à considérer pour Arteta comme remplaçant de Ramsdale





Jones comprend qu’Arsenal a manifesté son intérêt à ramener Szczesny à l’Emirates Stadium sept ans après il a approuvé un transfert de 10 millions de livres sterling à la Juventusce qui a donné lieu à des discussions en coulisses sur l’opportunité de tester la détermination de ses employeurs actuels par une proposition formelle.

Le journaliste respecté estime que l’ancien joueur de la Roma serait un solide gardien de but pour Raya si les Gunners réussissaient à le faire venir, mais Arteta a également sondé deux cibles alternatives dans le but d’évaluer qui serait intéressé à sceller leur arrivée. les semaines à venir.

Jones a déclaré à GIVEMESPORT :

« Il est vrai qu’Arsenal a manifesté son intérêt pour la signature de Wojciech Szczesny, mais il est difficile de savoir s’il existe une réelle marge de progression pour le moment. « Ils sont à la recherche d’un nouveau gardien suppléant car Aaron Ramsdale va partir après cette saison, et Szczesny – avec son expérience et ses liens avec le club – est une très bonne option à considérer. C’est pourquoi ils ont eu premières conversations pour savoir si cela pourrait s’ouvrir. « Il n’est certainement pas la seule option pour eux. J’ai récemment entendu parler d’au moins deux autres gardiens de but qu’Arsenal a sondés la saison prochaine. »

En rapport Arsenal « rend 7 étoiles disponibles » pour un transfert cet été Arsenal chercherait à se débarrasser de sept joueurs cet été, selon des informations.

Arsenal en pourparlers avec les agents de Williams sur un éventuel transfert





Arteta souhaite également renforcer ses options offensives puisque des sources de GIVEMESPORT ont récemment révélé qu’Arsenal avait eu des discussions avec les représentants de Nico Williams pour tenter de découvrir si l’international espagnol serait intéressé à échanger son club d’enfance, l’Athletic Bilbao, contre l’Emirates Stadium.

Les Gunners pourraient laisser l’équipe de la Liga impuissante en déclenchant la clause libératoire inscrite dans son contrat, qui s’élève à 47,3 millions de livres sterlinget son arrivée offrirait à Gabriel Martinelli et Leandro Trossard une rude concurrence pour une place de titulaire régulière sur le flanc gauche.

Toutes les statistiques sont une gracieuseté de FRéf et Score du canapé