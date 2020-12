Arsenal a battu Everton 4-0 pour grimper à la deuxième place derrière Manchester United, qui a battu Bristol City 6-1 un dimanche qui a reporté trois des six matchs de la Super League féminine de la FA, dont deux en raison de COVID-19[feminine.

Le match nul de Chelsea avec Tottenham Hotspur et l’affrontement de West Ham United avec Aston Villa ont été reportés après que les équipes locales aient eu des tests positifs dans leurs camps, tandis que Birmingham City contre Manchester City a été repoussé en raison d’un terrain gorgé d’eau.

Arsenal n’a pas manqué la prolifique attaquante néerlandaise Vivianne Miedema contre Everton alors qu’elle était reposée, Jordan Nobbs et Caitlin Foord marquant dans les dix premières minutes en route vers une victoire facile 4-0.

Cette victoire convaincante les a amenés à la deuxième place du classement avec 22 points après 10 matchs, quatre derrière le leader surprise Manchester United qui a eu sa propre frénésie de but à domicile contre Bristol City.

Leah Galton a marqué deux fois pour les Red Devils et l’attaquant Tobin Heath a également décroché un doublé en battant complètement City, qui termine l’année en bas du tableau avec deux points en dix matchs.

Dans le dernier match de dimanche, Jessica Fishlock a marqué deux fois et Rachel Rowe a inscrit un but de consolation alors que Reading avait perdu 3-1 contre Brighton et Hove Albion.