Arsenal suspend les ventes de kits domicile 2023-24 après une erreur des fans

Arsenal a été contraint de retirer son nouveau kit domicile 2023-24 de la vente quelques semaines seulement après son lancement après que des fans aux yeux d’aigle aient repéré une erreur cruciale dans la conception.

Conçu comme un hommage à la célèbre équipe « Invincibles » du club deux décennies après leur victoire sans faille en Premier League, le nouveau maillot domicile des Gunners comporte plusieurs références à la campagne invaincue 2003-04.

En plus d’une garniture dorée impérieuse, le maillot rouge vif 2023-24 a également une bande blanche cousue sur le flanc qui contient un enregistrement des résultats que l’équipe d’Arsène Wenger a présidés en route vers le championnat. Avec Thierry Henry, Robert Pires et Dennis Bergkamp en tête, Arsenal s’est lancé dans une série sans tache de 26 victoires et 12 nuls pour remporter le titre avec 11 points d’avance sur Chelsea, leurs plus proches challengers.

Cependant, il a été remarqué que la bande de célébration – qui n’apparaît que sur la version « authentique » haut de gamme du kit qui se vend à 110 £ – affiche 32 résultats au lieu des 38 complets. Les six derniers jeux de la saison des Invincibles a vu les Gunners battre Leeds, Fulham et Leicester tout en réalisant des matchs nuls contre Tottenham, Birmingham City et Portsmouth.

Un #ArsenalShirt l'orage se prépare…. ⛈️@arstaoly a remarqué qu'il n'y avait que 32 W/D sur l'enregistrement de notre nouveau maillot domicile, pas 38🤯 Est-ce une erreur de @adidasfootball ou fait exprès par @Arsenal? Combien en avez-vous sur votre chemise ? 🧮

Pourquoi pensez-vous que c'est comme ça ?🤔

Adidas a depuis suspendu les ventes du maillot authentique pour leur permettre de revenir à la planche à dessin et de repenser le kit pour inclure ces six matchs invaincus supplémentaires. Les fournisseurs de kits allemands ont également présenté leurs excuses à Arsenal et à leurs supporters pour l’erreur, tout en confirmant que ceux qui ont déjà acheté le maillot inexact se verront offrir un remboursement complet.

La version réplique standard « ventilateur » du kit reste inchangée car le ruban adhésif n’est pas inclus dans la conception.