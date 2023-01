Arsenal surveille l’ailier de Barcelone Raphinha après avoir raté Mykhailo Mudryk à Chelsea | Nouvelles du centre de transfert

On pense qu’Arsenal surveille la situation de Raphinha à Barcelone après avoir raté Mykhailo Mudryk à Chelsea.

Mudryk n’était pas le seul attaquant qu’Arsenal a regardé dans cette fenêtre et le club restera prêt à saisir une opportunité si elle se présente.

Raphinha est un joueur qu’Arsenal suivait l’année dernière.

Les Gunners ont fait une offre pour signer Raphinha l’été dernier alors qu’il était à Leeds, avant que l’ailier international brésilien n’effectue un transfert de 55 millions de livres sterling à Barcelone.

Raphinha a déclaré “c’est un rêve devenu réalité depuis que je suis enfant” lorsqu’il a rejoint Barcelone.

Mais le déménagement ne s’est pas déroulé aussi bien qu’il l’aurait souhaité, l’ailier ne commençant que sept matchs en Liga cette saison.

Chelsea signe Mudryk pour 88,5 millions de livres sterling sur un contrat de huit ans et demi

Chelsea a conclu la signature de Mudryk du Shakhtar Donetsk dimanche dans le cadre d’un accord d’une valeur de 88,5 millions de livres sterling.

Mudryk avait précédemment indiqué que les dirigeants de la Premier League, Arsenal, étaient sa destination préférée dans une série de publications sur les réseaux sociaux. Arsenal est resté en pourparlers pas plus tard que vendredi, mais était prêt à renoncer au transfert si l’accord n’était pas correct.

La signature de New Chelsea, Mykhailo Mudryk, défile sur le terrain de Stamford Bridge à la mi-temps de leur match contre Crystal Palace



Mais Chelsea a conclu un accord avec le Shakhtar samedi soir et le joueur de 22 ans s’est rendu dans l’ouest de Londres pour passer un examen médical avant de signer un contrat de huit ans et demi.

“Je suis tellement heureux de signer pour Chelsea”, a déclaré Mudryk.

“C’est un club énorme, dans une ligue fantastique et c’est un projet très attrayant pour moi à ce stade de ma carrière. Je suis ravi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et j’ai hâte de travailler et d’apprendre sous Graham Potter et son équipe.”

Neville: Chelsea a “tout fait” pour Mudryk

Gary Neville dit que la nouvelle signature de Chelsea, Mykhailo Mudryk, rejoint une “armée d’attaquants” alors que l’attaquant ukrainien a rejoint le club au-dessus d’Arsenal



Gary Neville sur Super dimanche:

“Chelsea a tout fait pour lui et Arsenal sera déçu.

“J’étais à la dernière Premier League d’Arsenal contre Newcastle, où ils n’avaient pas de remplaçant à faire venir, et évidemment ils ont [Gabriel] Jésus blessé, alors ils ont besoin de quelqu’un.

“Ils ne lui ont pas donné la priorité, Chelsea s’en est mêlé, ils ont une armée d’attaquants et c’est un projet ambitieux dirons-nous à Chelsea.”

