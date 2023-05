Arsenal sur le point de conclure trois énormes contrats pour des stars : rapport

Arsenal est sur le point de conclure trois contrats majeurs pour les membres de l’équipe.

Les Gunners planifient déjà la saison prochaine, avec de nouveaux milieux de terrain ciblés – mais le manager Mikel Arteta et le directeur sportif Edu Gaspar seraient tous deux désireux d’attacher les stars clés encore plus longtemps. La masse salariale d’Arsenal a été considérablement réduite ces dernières saisons avec le départ de Mesut Ozil, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, laissant un vide de salariés rapportant plus de 200 000 £ par semaine.

Gabriel Jesus et Thomas Partey sont les deux seuls joueurs qui, selon les rumeurs, gagnent autant d’argent à l’Emirates Stadium – mais maintenant, Bukayo Saka pourrait les rejoindre.

Bukayo Saka pourrait devenir le meilleur revenu d’Arsenal (Crédit image : Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

parlerSPORT (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirment que l’international anglais gagnera 300 000 £ par semaine sur son nouveau contrat – bien que cela ne soit pas confirmé et qu’il ne s’agisse peut-être pas du salaire de base.

La prolongation de Saka devrait durer jusqu’en 2028, lui donnant encore cinq ans au club dans lequel il a percé en tant que diplômé de l’académie. Selon football.london (s’ouvre dans un nouvel onglet)Aaron Ramsdale et William Saliba suivront tous les deux.

Le gardien de but Ramsdale a été un énorme succès entre les bâtons depuis son arrivée dans la fenêtre de transfert d’été 2021 de Sheffield United et a fait partie intégrante de la poussée du titre d’Arsenal ces dernières semaines avec des performances époustouflantes à Liverpool et Newcastle United.

Saliba, quant à lui, a raté le rodage avec une blessure au dos mais après son retour de trois prêts successifs en Ligue 1, a cimenté sa place comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus impressionnants du continent avec des affichages assurés et dominants au cœur. de la ligne de fond des Londoniens du nord.

William Saliba et Aaron Ramsdale se sont tous deux vu proposer de nouveaux contrats par Arsenal (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Football.london mentionnent dans leur rapport qu’un certain nombre d’autres stars pourraient bien partir cet été, comme Kieran Tierney, Reiss Nelson et Folarin Balogun suscitant tous l’intérêt d’ailleurs.

Les Gunners occupent la deuxième place du classement avec seulement trois matches à jouer en Premier League.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est déjà lié à une foule de grands noms avant une saison de retour en Ligue des champions.

Mason Mount est une option au milieu de terrain, avec la star de la Juventus Dusan Vlahovic et Moussa Diaby du Bayer Leverkusen selon la rumeur dans l’attaque. Ollie Watkins d’Aston Villa et la star de Crystal Palace, Wilf Zaha, sont également sur le radar. Les jeunes stars intéressent également les Gunners : Vitor Roque pourrait se retrouver aux Emirats, tandis que Matheus Franca de Flamengo est surveillé.

Pendant ce temps, le héros culte Mathieu Flamini a refusé d’exclure une décision d’acheter Arsenal.