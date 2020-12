Arsenal a subi un coup de transfert majeur alors que Dominik Szoboszlai est sur le point de sceller un transfert au RB Leipzig.

Szoboszlai, 20 ans, a été repéré par des clubs à travers l’Europe en raison de ses performances accrocheuses avec le RB Salzburg au cours des deux dernières saisons.

Le milieu de terrain polyvalent termine déjà sa campagne la plus productive et a récolté huit buts et neuf passes en 19 matchs cette saison.

Arsenal serait en lice pour la signature de Szoboszlai alors que Mikel Arteta recherche un milieu de terrain offensif créatif.

Mais les Gunners vont manquer car l’international hongrois est sur le point de rejoindre le RB Leipzig, selon Sky Sport Allemagne .

Le rapport ajoute que le directeur sportif de Salzbourg, Christoph Freund, s’est rendu à Leipzig cette semaine et que toutes les parties ont accepté les termes de l’accord.

Seuls les derniers détails et signatures restent avant que le club de Bundesliga espère annoncer sa nouvelle signature avant Noël.

Szoboszlai, qui a gravi les échelons du côté nourricier de Salzbourg, Liefering, suit une voie de transfert éprouvée en rejoignant le club frère de Leipzig.