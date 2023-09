Arsenal, Spurs et Liverpool brillent : bilan de la Premier League

Les premières semaines de la saison de Premier League ont vu certains visages familiers émerger comme de potentiels challengers au titre. Les champions en titre, Manchester City, ont maintenu leur bilan parfait avec une défaite 5-1 contre Fulham, mais Arsenal, Liverpool et Tottenham ne restent que deux points derrière après avoir également remporté des victoires impressionnantes aux côtés de West Ham United.

Arsenal avec un thriller tardif

Arsenal est parti tard pour vaincre son rival Manchester United 3-1 aux Emirats. Les Gunners ont pris du retard tôt mais ont égalisé grâce au capitaine Martin Odegaard. Declan Rice, la grosse recrue estivale d’Arsenal, est apparu à la 96e minute pour leur donner l’avantage avant que Gabriel Jesus ne scelle les points. C’est la deuxième fois en deux saisons qu’Arsenal marque des buts cruciaux en fin de match pour battre United.

Liverpool a rendu les choses faciles

Liverpool a balayé Aston Villa 3-0 à Anfield. Les Reds ont bombardé Villa tôt avec deux buts dans les 22 premières minutes grâce aux nouvelles recrues Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Mohamed Salah en a ajouté un troisième pour poursuivre son superbe départ au milieu des spéculations sur son avenir. Liverpool est devenu le challenger le plus probable de City après trois victoires consécutives.

Son fils inspire les Spurs qui marquent gratuitement

Son Heung-min était la star du spectacle alors que Tottenham se lançait dans une démolition 5-2 de Burnley. Le Sud-Coréen a réussi un triplé avec Romero et Maddison complétant le score. Sous la direction du nouveau manager Ange Postecoglou, les Spurs ont démarré la saison en force. Ils ont marqué 11 buts lors de leurs 4 premiers matchs, égalant Manchester City et 1 but derrière le meilleur score de la ligue, Brighton. Avec les buts qui affluent et les victoires qui s’accumulent, les Spurs se sont à nouveau imposés parmi les quatre meilleurs prétendants après avoir chuté la saison dernière.

Les malheurs frappants de Chelsea

Les dépenses de transfert de Chelsea ont dépassé le milliard de livres sterling depuis le rachat de Todd Boehly, mais ils ont toujours du mal à atteindre leurs objectifs. Les Blues ont succombé à une défaite 1-0 à domicile contre Nottingham Forest, créant un nouveau blanc.

Malgré des frais énormes, Chelsea manque d’un attaquant central fiable et c’est un problème que le nouveau manager Mauricio Pochettino doit résoudre rapidement.

Au fond

Sheffield United et Everton ont disputé un match passionnant qui a vu les deux clubs remporter leurs premiers points simples de la saison. Cela laisse Burnley et Luton Town en bas sans points mais avec un match en moins car leur rencontre a été reportée en raison de la construction du stade de Luton.

Photo : IMAGO / Colorsport