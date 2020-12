Arsenal a façonné la structure hors-terrain du club autour de Mikel Arteta. Il est maintenant temps de faire de même avec le personnel de jeu.

Cela fait 95 jours que les Gunners ont effectivement promu un joueur de 38 ans sans expérience préalable de la direction d’un club de «entraîneur-chef» à «directeur». Bien que cette décision ait quelque peu échappé au radar, se sentant comme une sémantique pour ceux qui n’avaient qu’un intérêt passager, elle représentait en fait un moment extrêmement important dans l’évolution d’Arsenal.

L’ancien directeur général Ivan Gazidis avait passé environ deux ans à réduire discrètement l’autonomie de gestion d’Arsène Wenger, à nommer neuf nouveaux chefs de département et à tripler le nombre de membres du personnel des opérations de football pour créer un cadre conçu pour faire avancer le club le long d’un plan cohérent, dans lequel un chef l’entraîneur opérerait plutôt que de définir. La nomination d’Unai Emery pour succéder à Wenger à l’été 2018 a annoncé la dernière pièce du puzzle mais, en moins de deux saisons et demie, Arsenal est revenu à placer sa foi principalement entre les mains d’un homme.

– Malheur d’Arsenal: 15 raisons pour sa 15e place

– Tirage au sort de la Ligue Europa: les Gunners font match nul Benfica dans les 32 dernières

– Cahier: Ozil regarde le mouvement MLS?

Le départ soudain de Gazidis pour l’AC Milan, annoncé en septembre 2018, a été précédé de plusieurs de ses nominations clés le suivant, notamment le négociateur de contrat Huss Fahmy, le responsable du recrutement Sven Mislintat et le responsable du football Raul Sanllehi. De nombreux membres du personnel des opérations de football nommés par Gazidis ont été licenciés dans le cadre des 55 licenciements sans jeu annoncés par le club en août, en plus d’une réduction spectaculaire du réseau de dépistage à l’étranger d’Arsenal.

Le directeur technique Edu dirige maintenant le recrutement avec Arteta, travaillant sous le directeur général Vinai Venkatesham après un remaniement de septembre, que ce dernier a décrit comme « la reconnaissance de ce qu’il [Arteta] fait depuis le jour où il a franchi la porte, mais aussi là où nous voyons ses capacités. «

Les résultats ont atteint un nouveau creux dimanche avec une défaite 1-0 contre Burnley, condamnant les Gunners à leur pire début de saison depuis 1974. Mais en interne, Arteta est considéré comme l’homme qui a convaincu Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka de signer un nouveau contrat. contrats, qui a remporté la FA Cup lors de sa première saison et a convaincu l’équipe de prendre une réduction de salaire lorsque leurs rivaux de Premier League ont convenu de report de salaire pendant le verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus.

jouer 1:16 Mark Ogden craint que la confiance d’Arsenal ne soit aidée par le match contre Southampton, quatrième.

Il y a aussi une reconnaissance de l’ampleur même de la tâche à accomplir. Arteta tente d’initier une refonte culturelle dans un club où les normes ont été autorisées à glisser pendant plusieurs années, où la médiocrité a trouvé l’acceptation par consentement plutôt que le défi. Le nœud du problème est le suivant: l’équipe de la première équipe a prouvé à maintes reprises qu’elle n’était pas assez bonne et, plus alarmant, ne travaillera pas assez dur pour surmonter ses faiblesses.

Ceci est au cœur du changement de culture que tente Arteta, modifiant efficacement l’état d’esprit collectif de deux douzaines de joueurs très bien payés et sous-motivés qui ont plus ou moins cessé de travailler pour Emery; selon des sources, les joueurs se moqueraient ouvertement de son mauvais anglais autour de la base d’entraînement de London Colney et rejetteraient son approche tactique en constante évolution.

Les joueurs doivent réaliser qu’Arteta est là pour rester et que ceux qui ne sont pas à bord ne peuvent tout simplement pas l’attendre. Arteta est un bien meilleur communicateur et son plan de match, bien que discutable en termes de menace-objectif qu’il porte et des résultats à court terme qu’il produit actuellement, est au moins clairement défini.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a peut-être été accablant avec de légers éloges, mais après que les Spurs aient remporté le derby du nord de Londres plus tôt ce mois-ci, il a tenu à souligner l’innovation dans le coaching d’Arteta et les défis que cela posait. De même, le manager de Leeds, Marcelo Bielsa, est considéré comme un maître tacticien par de nombreux grands du jeu – tout en étant beaucoup moins enclin à l’hyperbole ou à la manipulation verbale que Mourinho – mais même il se sentait obligé de suggérer que « d’un point de vue tactique, si vous regardez Arsenal de près, ils montrent des choses que je n’ai jamais vues dans aucune autre équipe. «

Cet éloge de ses contemporains laisse entendre qu’Arsenal pourrait bien être sur quelque chose avec Arteta qui, il faut se rappeler, n’a pas encore terminé un an à la direction.

Arteta est en mauvaise posture en ce qui concerne la forme d’Arsenal, mais le club le soutient à long terme pour renverser la situation et il a de grandes décisions à prendre avec la fenêtre de transfert imminente. LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP via Getty Images

Les Gunners ont fait un pas audacieux en nommant une recrue à un poste trempé dans la difficulté et ont ensuite doublé cette décision en faisant de « l’entraîneur-chef » un « manager » après une vague initiale de promesses. Sacking Arteta pourrait devenir nécessaire si les résultats continuent de baisser – les quatre prochains matchs contre Southampton, Everton, un quart de finale de la Coupe EFL contre Manchester City puis Chelsea le lendemain de Noël offrent peu d’espoir de reprise immédiate. Mais cela devrait être un dernier recours car tout nouveau manager serait confronté au même problème initial: des joueurs changeants qui sont devenus une influence corrosive, n’ont pas travaillé assez dur ou n’ont tout simplement pas prouvé assez bons. Ou dans certains cas, les trois.

Arteta a besoin de soutien sur le marché des transferts. La volonté de la famille Kroenke de financer une telle refonte est discutable, mais des fonds peuvent être levés en nettoyant les platines avec plus de cruauté que ce qui a été montré au club ces dernières années.

Joueurs à garder

Cela augure bien pour Arteta que ses deux signatures majeures, Gabriel Magalhaele sable Thomas Partey, regardez des acquisitions extrêmement prometteuses. Ils peuvent former le noyau d’une escouade pour l’avenir aux côtés Kieran Tierney (un possible capitaine en devenir), Bukayo Saka, Bernd Leno et Gabriel Martinelli. Ainsley Maitland-Niles, Hector Bellerin, Pablo Mari, Cédric Soares et Rob Holding sont tous des membres d’escouade utiles. Jeunes Eddie Nketiah, Joe Willock et Reiss Nelson ont montré un potentiel suffisant pour persévérer, bien qu’ils aient besoin de joueurs plus expérimentés autour d’eux pour prospérer au plus haut niveau.

Pierre-Emerick Aubameyang est au milieu d’une sécheresse de buts, marquant une seule fois dans la ligue en jeu ouvert cette saison, mais il reste la plus grande menace offensive d’Arsenal. Les Gunners doivent vraiment persévérer avec Nicolas Pepe et Willian étant donné les frais de transfert record de 72 millions de livres sterling pour le premier et le contrat de trois ans remis au second, alors qu’ils devraient également chercher à lier l’attaquant adolescent passionnant Folarine Balogun à un nouvel accord.

Joueurs à vendre

Granit Xhaka résume peut-être mieux l’énigme posée par de nombreux joueurs d’Arsenal: l’équipe est probablement pire sans lui, mais il n’est clairement pas assez bon pour amener les Gunners là où ils veulent être. La renaissance précoce du joueur de 28 ans sous Arteta s’est évaporée et alors que le milieu de terrain a essayé de faire ses preuves après avoir dit à ses propres fans de « f — off », toutes les parties doivent accepter que cela ne fonctionne pas et réduire leurs pertes. Trop c’est trop.

Alexandre Lacazette Il lui restera un an sur son contrat l’été prochain, et Arsenal devrait encaisser. Le Français en était un autre à profiter des signes d’une renaissance prometteuse après la renaissance d’Arteta, pour régresser, et il ne sert à rien de persévérer étant donné qu’il aura 30 ans en mai prochain et commanderait des frais de transfert raisonnables qui pourraient être réinvestis.

jouer 1:55 Don Hutchison doute de la capacité de Mikel Arteta à remporter la Ligue Europa, surtout après qu’Arsenal ait fait match nul contre Benfica.

Dani Ceballos reviendra au Real Madrid en prêt Mohamed Elneny n’est pas non plus assez bon pour être autre chose qu’un joueur d’équipe et devrait être vendu si un acheteur peut être trouvé.

Arsenal a essayé de trouver des clubs pour Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac et Mesut Ozil en été. Sokratis et Kolasinac devraient être déplacés en janvier pour les frais convenus, tandis qu’Ozil ne devrait pas partir avant l’été prochain. Il y a un argument convaincant pour inscrire le joueur de 32 ans pour la seconde moitié de la saison pour au moins obtenir une valeur de son salaire de 350000 £ par semaine avant l’expiration de son contrat.

Matteo Guendouzi a été transféré à Hertha Berlin après une brouille avec Arteta, et il est difficile de voir comment cette situation peut être résolue autrement que par un transfert permanent si Arteta continue de bénéficier d’un soutien sans équivoque au sein du club. Lucas Torreira n’était pas sans promesse en tant que joueur d’Arsenal, mais un retour à l’Atletico Madrid semble logique pour toutes les parties bien qu’il n’y ait aucune option d’achat dans la langue de son contrat de prêt existant.

Les Gunners ont une série de défenseurs centraux sur les livres, mais on se demande si l’un d’entre eux en dehors de Gabriel sont en fait assez bons pour résoudre leurs problèmes défensifs de longue date. Shkodran Mustafi devrait être autorisé à partir à l’expiration de son contrat en 2021, sinon avant, Chambres Calum pourrait être vendu pour augmenter les revenus. David Luiz aura 34 ans en avril et bien qu’il ait fait partie de certaines des meilleures performances d’Arsenal, un nouveau contrat pour 2021-22 semble trop loin.

Joueurs à prêter

William Saliba a besoin de jeux dans un environnement professionnel. De nombreux supporters veulent que leur signature de 27 millions de livres sterling les intègre dans la première équipe, mais l’opinion largement répandue en interne reste que Saliba n’est pas prête pour le football de Premier League. Une période de prêt peut également bénéficier Emile Smith Rowe.