Arsenal soumet une troisième offre pour l’ailier Mykhailo Mudryk

Arsenal a soumis une troisième offre pour l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk alors que les Gunners cherchent à battre la concurrence de Chelsea pour la signature du joueur de 21 ans, ont déclaré des sources à ESPN.

On pense toujours que l’offre comprend environ 70 millions d’euros à l’avance avec ce qu’une source a décrit comme des “ajouts importants”, bien que l’ensemble soit toujours considéré comme inférieur à la valorisation de 100 millions d’euros du Shakhtar.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

On pense que des pourparlers sont en cours sur les détails et la structure de divers modules complémentaires et bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu, Arsenal serait optimiste quant au fait qu’il se rapproche de la finalisation d’un accord.

ESPN a rapporté plus tôt vendredi que Chelsea restait à la recherche de Mudryk et déciderait maintenant de faire correspondre la dernière offre d’Arsenal après avoir effectué un prêt pour Joao Felix, qui a été expulsé contre Fulham lors de ses débuts avec les Blues à peine 24 heures après avoir signé de l’Atletico Madrid. .

Mudryk a semblé répondre à la dernière offre sur les réseaux sociaux dans ce qui est interprété comme une sorte de commentaire courant de l’international ukrainien.

Après avoir décrit Mikel Arteta comme un entraîneur de haut niveau, Mudryk a publié un emoji priant sur Instagram alors que la nouvelle de l’amélioration de l’offre d’Arsenal a éclaté pour la première fois.

Interrogé sur Mudryk vendredi, Arteta a déclaré: “Nous ne pouvons parler d’aucun autre joueur. [There is] un certain intérêt sur des choses que nous aimerions faire pour améliorer l’équipe car nous sommes à court dans certains domaines et avec des blessures que nous avons choisies [up.] Nous sommes déterminés à améliorer l’équipe à chaque fenêtre.”