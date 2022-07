Arsenal soumet une offre pour l’arrière gauche

Arsenal aurait soumis une offre pour un arrière gauche.

Le joueur en question est Alex Grimaldo de Benfica, le point de vente portugais A Bola affirmant que les Gunners ont fait une offre de 7 millions d’euros pour l’Espagnol et devraient intensifier les négociations au cours des prochaines semaines.

Étant donné qu’Arsenal a déjà deux arrières gauches seniors sous la forme de Kieran Tierney et Nuno Tavares, l’ajout d’un troisième joueur peut sembler un peu exagéré.

🚨 Arsenal a maintenant soumis une offre de 7 millions d’euros pour l’arrière gauche de Benfica Alex Grimaldo et devrait intensifier les négociations au cours des prochaines semaines. [@abolapt] #afc pic.twitter.com/IOTdnYwnSy – afcstuff (@afcstuff) 10 juillet 2022

Cependant, cela a beaucoup plus de sens lorsque vous repensez à la saison 2021/22 de Tavares. Le défenseur a fait preuve de qualité à l’avenir, mais le côté défensif de son jeu fait vraiment défaut et il a coûté plusieurs buts à Arsenal la saison dernière.

De plus, pour en revenir à l’intérêt d’Arsenal pour Lisandro Martinez au début de l’été, il a été rapporté qu’Arsenal tenait à décrocher l’Argentin car le bilan de blessures de Kieran Tierney suscite de vives inquiétudes, ce qui amène le club à croire qu’il a besoin d’un autre joueur pour couvrir.

Martinez semble maintenant plus susceptible de passer à Manchester United, mais Grimaldo, qui est un arrière gauche naturel, fournirait évidemment une couverture à Tierney tout en apportant une certaine expérience européenne.

Grimaldo, 26 ans, fait partie des livres de Benfica depuis 2016 lorsqu’il a rejoint l’équipe B du FC Barcelone.

Il a depuis fait 246 apparitions pour la centrale portugaise, marquant 19 buts et 50 passes décisives.

Grimaldo n’a plus qu’un an sur son contrat actuel, ce qui peut expliquer les frais relativement bas offerts par Arsenal.

