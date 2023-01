Arsenal soumet une nouvelle offre pour l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk: rapport

Arsenal aurait soumis une troisième offre pour l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk. Le Shakhtar Donetsk, après avoir refusé les offres d’Arsenal à deux reprises, a semblé assez catégorique pour conserver Mudryk dans la fenêtre de transfert de janvier.

La dernière offre d’Arsenal devrait désormais répondre à la demande du Shakhtar Donetsk.

A lire aussi : Manchester United signe le prêt de l’attaquant néerlandais Wout Weghorst

Selon un rapport de ESPN, Arsenal a peut-être devancé son rival londonien Chelsea en obtenant la signature du joueur de 21 ans. Le rapport indique en outre que la dernière offre devrait comprendre environ 70 millions d’euros à l’avance.

Le package global devrait cependant être inférieur à la valorisation de 100 millions d’euros du Shakhtar. Brentford avait exprimé son désir de signer Mudryk la saison dernière mais le club londonien n’a finalement pas réussi à acquérir ses services.

Le même point de vente avait précédemment rapporté que Chelsea était également à la recherche de Mudryk. Les Blues devraient maintenant se rapprocher progressivement après avoir terminé le prêt de l’attaquant portugais Joao Felix du club espagnol de l’Atletico Madrid.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, avait également ouvert l’intérêt de son équipe pour Mykhaylo Mudryk. “Nous ne pouvons parler d’aucun autre joueur. [There is] un certain intérêt sur des choses que nous aimerions faire pour améliorer l’équipe car nous sommes à court dans certains domaines et avec des blessures que nous avons choisies [up.] Nous sommes déterminés à améliorer l’équipe dans chaque fenêtre », a déclaré Arteta vendredi.

A lire aussi : Le TAS rejette l’appel contre la règle autorisant les footballeurs et entraîneurs étrangers à quitter les clubs russes et ukrainiens

Mudryk a également répondu aux discussions entourant son avenir.

Selon divers médias, il a récemment qualifié Arteta d’entraîneur de haut niveau et a partagé un emoji de prière sur Instagram après que la nouvelle de l’offre améliorée d’Arsenal a été rendue publique pour la première fois.

Mudryk, lors de son deuxième passage au Shakhtar Donetsk, a réussi à trouver le fond du filet 12 fois après avoir disputé 40 matches. En circuit international, Mudryk a un but à son actif.

Même si Arsenal parvient à débarquer Mudryk, ils vont certainement se passer de l’international ukrainien lors de leur prochain match. Les dirigeants de la Premier League seront impliqués dans un derby à haute tension au nord de Londres contre Tottenham Hotspur.

Arsenal affrontera les hommes d’Antonio Conte dimanche et une victoire portera leur total à 47 points.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici