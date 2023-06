Arsenal soumet une nouvelle offre de Rice ; West Ham veut 100 millions de livres sterling – sources

Arsenal a soumis une deuxième offre pour le milieu de terrain de West Ham United Declan Rice, mais reste toujours en deçà de la valorisation du joueur de 100 millions de livres sterling (127 millions de dollars), ont déclaré des sources à ESPN.

Le club du nord de Londres a vu une offre d’ouverture rejetée la semaine dernière et est maintenant revenu avec une offre révisée totalisant environ 90 millions de livres sterling (115 millions de dollars).

Bien que le package global soit d’un montant similaire, des sources suggèrent qu’une plus grande partie du paiement initial de 75 millions de livres sterling (95,5 millions de dollars) serait payée à l’avance, tandis que les 15 millions de livres sterling (19,1 millions de dollars) proposés en modules complémentaires sont considérés comme plus réalisables que précédemment indiqué.

Il reste à voir si West Ham accepte l’offre d’Arsenal ou continue de tenir le coup moyennant des frais plus élevés. Étant donné qu’ils valorisent le riz à plus de 100 millions de livres sterling, on s’attend à ce qu’il soit rejeté.

Manchester City détient un intérêt pour Rice, mais pour l’instant, ils n’ont pas choisi d’entrer en lice avec une offre formelle.

Pour le moment, City continue à la place de finaliser un déménagement pour Mateo Kovacic de Chelsea, qui souhaite déménager au stade Etihad.

Le président de West Ham, David Sullivan, a confirmé que Rice, 24 ans, quitterait le club cet été, affirmant que Rice « avait à cœur de continuer ».