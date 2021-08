Arsenal souffle alors que Thomas Partey s’apprête à manquer les premières semaines de la nouvelle saison

Arsenal a reçu un coup dur à la veille de la nouvelle saison de Premier League avec Thomas Partey qui devrait manquer les premières semaines en raison d’une blessure à la cheville, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 28 ans devrait voir un spécialiste plus tard cette semaine après avoir boité lors de la première moitié de la défaite amicale 2-1 de dimanche contre Chelsea à l’Emirates Stadium.

Le calendrier exact de sa récupération n’a pas encore été déterminé, mais le milieu de terrain manquera le match d’ouverture de la Premier League contre Brentford le 13 août et les premières indications sont qu’il pourrait manquer d’autres matches au-delà.

Partey a rejoint Arsenal en provenance de l’Atletico Madrid pour 45 millions de livres sterling l’été dernier, mais sa première saison a été entravée par divers problèmes de blessures, notamment lorsqu’il a raté 10 matchs à la fin de l’année avec un problème de hanche.

Thomas Partey s’est blessé lors du match préparatoire contre Chelsea. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, considère Partey comme un personnage clé de sa reconstruction alors que le club cherche à améliorer sa huitième place de la saison dernière et toute absence prolongée serait un revers considérable, d’autant plus qu’ils affrontent Chelsea à domicile et les champions de Manchester City à l’extérieur avant le la fin d’août.

Arsenal a déjà recruté Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht et garde un œil sur plusieurs autres options de milieu de terrain, dont Houssem Aouar à Lyon, mais des sources ont indiqué que tout ajout supplémentaire pourrait dépendre de la vente par les Gunners d’un autre milieu de terrain.

Le candidat le plus évident semblait être Granit Xhaka étant donné qu’il était en pourparlers avancés avec un déménagement à Rome, mais Arteta a affirmé après le match de dimanche que l’international suisse resterait et pourrait même signer un nouveau contrat.