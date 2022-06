Arsenal souffle alors que Chelsea rivalise avec les Gunners pour Raphinha

Par Josh Barker









Arsenal semble avoir reçu un coup dur sur le front de Raphinha cette semaine.

Les Gunners ont été étroitement liés à un transfert du Brésilien ces derniers temps et semblent avoir l’avantage dans la course à sa signature en raison des difficultés financières du FC Barcelone.

Cependant, il semble maintenant que les habitants du nord de Londres seront confrontés à une concurrence féroce de la part des sud-américains.

Selon le Telegraph, Chelsea envisage sérieusement de rivaliser avec la tentative d’Arsenal de signer Raphinha et d’ajouter la star de Leeds United à une nouvelle attaque de 100 millions de livres sterling avec Raheem Sterling.

Les Bleus, qui ont déjà entamé des pourparlers avec Sterling, sont impatients d’ajouter un autre attaquant à l’effectif de Thomas Tuchel. Et bien qu’il y ait un intérêt pour Ousmane Dembele de Barcelone et Richarlison d’Everton, Raphinha serait en train de devenir une cible de plus en plus réaliste.

Raphinha est évalué à 65 millions de livres sterling par les Peacocks, qui devraient également perdre Kalvin Phillips au profit de Manchester City cet été.

Publicité

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel H30 uniquement, mise minimale de 10 £/10 €, cote minimale de 1/2, paris gratuits payés en 2 x 15 £/15 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari de qualification, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/joueur/pays s’appliquent. begambleaware.org #AD

Chelsea vise le retour d’Ake

Ailleurs, le rapport du Telegraph indique que Chelsea est optimiste quant à la conclusion d’un accord pour re-signer Nathan Ake de Manchester City, le défenseur central étant ouvert à la perspective d’un retour à Stamford Bridge.

Des pourparlers ont eu lieu entre les deux clubs et, bien qu’aucun montant n’ait été convenu, il y a un sentiment positif qu’un accord puisse être conclu pour le joueur de 27 ans.

Cette décision remplacerait, en théorie, Antonio Rudiger, qui a passé 2021/22 en tant que défenseur central gauche de Chelsea dans un trois – bien qu’il y ait un cas à prouver que le Néerlandais n’est pas à la hauteur de l’actuelle star du Real Madrid. Rüdiger.

Conseils de paris Chicago Fire vs Philadelphia Union: aperçu, pronostics et cotes de la Major League Soccer

Conseils de paris Seattle Sounders vs CF Montréal: aperçu, pronostics et cotes de la Major League Soccer