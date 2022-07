Arsenal signe Oleksandr Zinchenko de Manchester City

Arsenal a finalisé la signature d’Oleksandr Zinchenko de Manchester City, a-t-on annoncé mardi.

La semaine dernière, ESPN a rapporté que City devait exiger des frais d’environ 35 millions de livres sterling pour le transfert de Zinchenko, qui peut jouer à l’arrière gauche ou au milieu de terrain.

Zinchenko, 25 ans, renoue avec le patron d’Arsenal Mikel Arteta, qui a été entraîneur adjoint du manager de City Pep Guardiola de 2016 à 2019.

Arteta a entretenu une relation de travail étroite avec l’international ukrainien lorsqu’ils ont travaillé ensemble auparavant.

“Nous sommes si heureux qu’Alex nous ait rejoints”, a déclaré Arteta dans L’annonce d’Arsenal. “C’est un joueur que je connais personnellement très bien et j’ai continué à le suivre après mon passage à Manchester City.

“Alex est un joueur de grande qualité qui nous donnera des options et de la polyvalence. Il ne s’agit pas seulement des positions qu’il peut jouer mais aussi de la polyvalence qu’il nous donnera en attaque et en défense. Alex est une personne avec de grandes qualités humaines et de caractère, et je suis ravi que tout le monde ait fait cet énorme effort pour amener Alex au club.”

Le défenseur polyvalent rejoint l’équipe d’Arteta après avoir raté Lisandro Martinez, le défenseur de l’Ajax rejoignant le Manchester United d’Erik ten Hag.

Zinchenko a fait 127 apparitions pour City après avoir rejoint le club en 2016. Il a joué 52 fois pour l’Ukraine et a impressionné au centre du milieu de terrain lors du Championnat d’Europe en 2021.

Cependant, Zinchenko n’a fait que 18 apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe de Guardiola la saison dernière.

“Signer pour Manchester City a changé ma vie, et je serai toujours reconnaissant de l’opportunité qu’ils m’ont donnée”, a déclaré Zinchenko. Le site de Manchester City.

“C’est un club spécial et cela a été une période spéciale. Avoir remporté 10 trophées est incroyable et je suis immensément fier de tout ce que nous avons accompli ensemble.

“J’ai adoré faire partie de cette équipe. Jouer aux côtés de joueurs de classe mondiale et travailler avec Pep Guardiola a été un privilège absolu et je dois dire la même chose de jouer devant les fans, qui m’ont toujours fait me sentir chez moi ici.

“Je les remercie tous pour le soutien qu’ils m’ont apporté et je souhaite au club le meilleur pour l’avenir.”