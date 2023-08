Arsenal signe le gardien Raya en prêt de Brentford

Arsenal a finalisé la signature du gardien David Raya de Brentford pour un prêt d’une saison, a annoncé le club mardi.

Des sources ont déclaré à ESPN que Raya se joint en prêt pour un montant initial de 3 millions de livres sterling avec l’obligation de rendre le déménagement permanent pour un transfert de 27 millions de livres sterling.

Raya, 27 ans, est sur le point de concurrencer le gardien numéro un d’Arsenal, Aaron Ramsdale, et son arrivée fait suite au départ de l’international américain Matt Turner vers Nottingham Forest pour un montant pouvant atteindre 10 millions de livres sterling.

Brentford a également annoncé que Raya a signé un nouveau contrat de deux ans au club avant son départ pour l’Emirates Stadium.

« Je suis sûr que la première question que tous les fans de Brentford se poseront est de savoir pourquoi ce transfert a été structuré comme un prêt initial, Arsenal ayant la possibilité de le rendre permanent à l’avenir », a déclaré le directeur du football de Brentford, Phil Giles.

« La réponse à cela est simplement que cela permet à cet accord d’être conclu plus rapidement entre les deux clubs, toutes les parties souhaitant en faire un transfert permanent dès que possible, chaque fois que cela se produira.

David Raya sera en compétition avec Aaron Ramsdale pour la place de n ° 1 d’Arsenal cette saison. Joe Giddens/PA Images via Getty Images

« La prolongation du contrat de David est une position de repli au cas où le transfert ne deviendrait pas permanent. Je ne m’attends pas à revoir David à Brentford, même si jamais cela se produisait, alors bien sûr l’opportunité de travailler avec un tel haut- gardien de but de classe jusqu’à deux ans de plus serait à bien des égards un bonus inattendu pour nous. »

Ramsdale a commencé les 38 matchs de Premier League la saison dernière alors qu’Arsenal a terminé deuxième de Manchester City, Turner étant limité aux apparitions dans les compétitions de coupe.

Cependant, la profondeur de l’équipe de Mikel Arteta sera testée cette saison après s’être qualifiée pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2016-17.

Raya devient la quatrième signature d’Arsenal du mercato estival, après les arrivées de Declan Rice, Kai Havertz et Jurriën Timber, et portera les dépenses estivales du club à plus de 230 millions de livres sterling.

Après avoir rejoint Blackburn Rovers en 2019, Raya a joué un rôle clé dans la promotion de Brentford en Premier League en 2021 et a été omniprésente la saison dernière en terminant neuvième dans l’élite.

Ses performances lui ont valu une première sélection pour l’Espagne en 2022 et ont été nommés dans l’équipe de son pays pour la Coupe du monde au Qatar,

Les informations de James Olley d’ESPN ont été incluses dans ce rapport.