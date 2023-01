Arsenal signe le défenseur polonais Jakub Kiwior de Spezia

Arsenal a finalisé la signature du défenseur central polonais Jakub Kiwior de la Spezia de Serie A, le club de Premier League a annoncé.

Kiwior, 22 ans, rejoint Arsenal pour un montant de 25 millions d’euros (27 millions de dollars), selon plusieurs rapports.

“C’est formidable que Jakub nous rejoigne. C’est un jeune défenseur polyvalent qui a montré un énorme potentiel et des qualités avec Spezia en Serie A, et aussi au niveau international avec la Pologne”, a déclaré le manager d’Arsenal Mikel Arteta dans un communiqué du club.

“Jakub est un joueur qui nous apportera force et qualité à notre unité défensive. Nous souhaitons la bienvenue à Jakub et à sa famille à Arsenal et nous sommes impatients de travailler avec lui.”

Après avoir rejoint le MSK Zilina de Slovaquie à l’été 2021, Kiwior a impressionné en Italie où il a fait 39 apparitions en première division italienne.

Kiwior a fait ses débuts internationaux seniors pour la Pologne en juin 2022, puis a débuté ses quatre matchs à la Coupe du monde au Qatar avant d’être éliminé par la France en huitièmes de finale.

Il devient la deuxième signature d’Arsenal de la fenêtre de transfert de janvier, après l’arrivée de l’ailier Leandro Trossard de Brighton vendredi.

Kiwior ajoutera de la profondeur aux options du manager Mikel Arteta au cœur de sa défense et concourra pour une place avec William Saliba, Gabriel et Rob Holding.

Arsenal a une avance de cinq points en tête de la Premier League avant d’affronter dimanche Manchester United, troisième.