Arsenal signe Jorginho de ses rivaux Chelsea pour 12 millions de dollars

Arsenal a obtenu la signature de Jorginho de Chelsea. L’accord coûtera environ 12 millions de dollars à l’avance, avec 2,5 millions de dollars supplémentaires en ajouts possibles. Jorginho a disputé plus de 200 matchs au total avec les Blues, remportant ainsi de l’argenterie importante. L’international italien a remporté les trophées de la Ligue des champions et de la Ligue Europa avec Chelsea.

Les Gunners avaient besoin de renforts au milieu de terrain après que Mohamed Elneny s’est récemment blessé au genou à l’entraînement. Bien que le club n’ait pas encore confirmé combien de temps l’Egyptien sera écarté, ils ont déclaré qu’Elneny “sera exclu pendant une période prolongée”.

Il a laissé Arsenal compter sur son trio de milieu de terrain composé de Martin Ødegaard, Thomas Partey et Granit Xhaka.

Arsenal contraint de se contenter de Jorginho en tant que plan B

Moises Caicedo de Brighton & Hove Albion était la principale cible d’Arsenal à ce poste. Cependant, les Seagulls ont rejeté plusieurs offres des Gunners pour leur milieu de terrain ces derniers jours. Arsenal a atteint 86 millions de dollars pour l’international équatorien, mais Brighton est resté catégorique sur le fait que Caicedo n’était pas à vendre.

Alors qu’Arsenal a dû passer au plan B, les responsables de l’équipe sont satisfaits de l’accord. “Jorginho est un professionnel établi avec une forte mentalité qui apporte qualité et expérience à notre équipe”, a déclaré le directeur sportif Edu.

“C’est un joueur qui correspond à notre style de jeu, et il nous rejoint à un très bon moment où il peut contribuer à un poste clé pour nous aider à maintenir notre élan. Nous souhaitons la bienvenue à Jorginho à Arsenal.

Arteta s’extasie sur l’expérience et l’intelligence du joueur

Le manager Mikel Arteta a réitéré ces pensées. “Jorginho est un milieu de terrain doté d’intelligence, de solides compétences en leadership et d’une énorme expérience en Premier League et à l’international. Jorginho a gagné dans sa carrière, mais il a toujours la faim et une énorme volonté de contribuer ici », a proclamé Arteta.

“Nous sommes ravis de signer Jorginho et de l’accueillir, lui et sa famille, au club.”

Jorginho rejoindra les Gunners jusqu’à l’été 2024, avec une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Le milieu de terrain pourrait jouer pour la première fois dans son nouveau club lors d’un match du 4 février avec Everton. Arsenal et Chelsea doivent encore s’affronter une fois de plus au cours de la saison. Ce jeu aura lieu fin avril.

