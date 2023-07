Arsenal signe Declan Rice, le « prochain capitaine de l’Angleterre », est un changement de jeu qui réinitialise le paysage

Transformatif.

C’est un mot qui décrit le mieux les 12 derniers mois d’Arsenal, d’abord sur le terrain et maintenant, avec autant d’excitation, en dehors aussi.

De grands progrès et de grands changements ont été réalisés, et en remportant la course à la signature de Declan Rice, le club a livré une déclaration d’intention cosmique.

Les joueurs de la liste A les plus demandés à leur apogée, comme Rice, n’ont tout simplement pas été atteignables pour Arsenal au cours des 20 dernières années. Pas depuis que l’argent des oligarques et des États pétroliers a commencé à affluer en Premier League, en tout cas.

Un exil de six ans de la Ligue des champions n’a pas aidé, mais d’un point de vue footballistique et financier, les Gunners n’ont pas été aussi attrayants que certains de leurs rivaux nationaux et européens.

Pourtant, cette semaine, ils ont convaincu le prochain capitaine anglais de consacrer ses meilleures années à Arsenal – surpassant efficacement le Bayern Munich et Manchester City dans le processus – en dépensant plus de 100 millions de livres sterling.

Plus qu’une simple signature, c’est un changement de jeu qui réinitialise le paysage.

Pas étonnant que chaque Gooner que vous rencontrez bourdonne d’excitation.

Avec Kai Havertz quittant Chelsea pour devenir également un nouveau membre de la famille ascendante d’Arsenal, le milieu de terrain de Mikel Arteta subira une cure de jouvence avant la nouvelle campagne.

Avaient-ils besoin de se mettre à niveau de cette manière ? A mon avis, oui.

Alors que la salle des machines d’Arsenal était superbe pendant une grande partie de 2022/23, elle a manqué de force en profondeur, d’athlétisme de niveau élite et de fiabilité défensive.

Lorsque les adversaires les ont pressés avec agressivité dans le tiers médian, surtout en fin de saison, lorsque les esprits et les corps étaient fatigués, des fissures sont apparues.

Un manque de puissance de haut niveau au milieu de terrain vous coûtera contre les meilleures équipes, et cela a été brutalement exposé par les triples vainqueurs de Manchester City, qui ont piétiné Thomas Partey et Granit Xhaka dans une défaite décisive 4-1 à l’Etihad.

La performance lente de Partey et son incapacité à suivre la course de Kevin de Bruyne pour le premier but étaient préoccupantes, surtout après avoir été pris en possession par Declan Rice pour un but coûteux lors d’un match nul 2-2 à West Ham. La confiance a été perdue.

Rice, six ans junior de Partey, améliore considérablement cette position.

En possession du ballon, le milieu de terrain anglais est assez bon pour reproduire sa portée de passe et ses qualités de porteur de balle. Il a parcouru 7,1 km avec elle la saison dernière, la quatrième distance la plus longue de tous les joueurs de haut vol.

Au niveau de la récupération du ballon, Rice est une classe à part.

Couvrant brillamment le terrain, il a récupéré plus de balles que tout autre milieu de terrain la saison dernière (334), et 140 de ces récupérations sont survenues en revenant dans le tiers défensif. Aucun autre acteur de la salle des machines ne s’est approché de ce chiffre.

Rice est également un presseur formidable, un trait qui correspond parfaitement au style d’Arteta, s’avançant pour faire 63 interceptions, un sommet dans la division.

Si Arsenal remporte le ballon plus efficacement cette saison (comme ils devraient le faire maintenant), ils créeront de meilleures chances pour leurs hommes de tête.

Rice pourrait-il également être déployé en tant que milieu de terrain box-to-box? Je pense que oui. Il avance bien et a des buts dans son casier.

Dans des tests plus difficiles, à la maison et à l’étranger, je peux imaginer que Rice et Martin Odegaard jouent de chaque côté d’un milieu de terrain alternatif. Et dans cette configuration, il pouvait glisser si nécessaire pour former un double pivot, protégeant les quatre arrières.

Si vous tenez également compte de son leadership et de son expérience internationale, je crois fermement qu’Arsenal a recruté l’un des meilleurs milieux de terrain centraux polyvalents au monde.

Et n’oubliez pas que Rice a atteint ce niveau sans travailler avec un entraîneur aussi progressiste que Mikel Arteta dans sa carrière à ce jour. Il y a plus de développement à venir.

Quant à Kai Havertz, il est une acquisition intelligente.

L’Allemand a été mal utilisé par Chelsea en tant qu’avant-centre d’une semaine à l’autre, et Arteta y remédiera en le déployant en tant que milieu de terrain offensif multifonctionnel.

Les Gunners s’alignent en 4-3-3, mais lorsqu’ils appuient, cela devient 4-4-2, et lorsqu’ils construisent à partir de l’arrière, c’est un 3-2-5.

Avec des mouvements interchangeables au cœur de leur succès, les footballeurs intelligents, mobiles et à l’aise de glisser dans différents rôles n’ont pas de prix. Pour moi, c’est le vrai Havertz.

S’il remplit la place n ° 8 gauche de Granit Xhaka, l’Allemand se retrouvera large, profond ou devant à tout moment lorsque les attaquants tourneront. Et il adorera ça parce que cela signifie qu’il sera un cauchemar pour les adversaires à ramasser dans les demi-espaces ou à l’intérieur de la surface.

Havertz a réalisé 876 points offensifs la saison dernière, le troisième plus grand nombre de joueurs de Premier League. Entouré d’Odegaard, Saka, Jesus et Martinelli, vous vous attendez à ce qu’il soit choisi de nombreuses fois.

La force de l’Allemand dans les airs mérite également d’être notée. Dix des 32 buts de Havertz pour les Blues sont venus de sa tête, et c’était un point faible pour son nouveau club qui n’a tenté que 65 buts de la tête la saison dernière, les classant 16e.

Oui, cela leur a coûté quelques livres, mais raser 12 ans de deux postes clés au milieu de terrain central, ajouter une paire de talents athlétiques, de grande classe, très expérimentés et prêts pour la Premier League avec leurs meilleures années devant eux est tout à fait logique.

Pour moi, Arsenal a joué un blinder absolu. Cette jeune équipe affamée des Gunners vient de devenir plus forte.