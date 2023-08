Arsenal signe David Raya de Brentford en prêt, avec option d’achat pour 27 millions de livres sterling la saison prochaine

Arsenal a annoncé mardi la signature du gardien David Raya dans le cadre d’un contrat de prêt avec son rival de Premier League Brentford. Les frais de prêt seront initialement de 3 millions de livres sterling, et les Gunners auront également la possibilité d’acheter l’Espagnol lors d’un transfert permanent la saison prochaine pour un montant de 27 millions de livres sterling.

Selon certaines informations, l’option d’acheter définitivement le joueur pourrait devenir une obligation la saison prochaine si certaines conditions sont remplies, principalement en fonction du nombre d’apparitions que l’Espagnol fera cette saison aux Emirats.

Plus tôt, Raya était sur le point de rejoindre Tottenham, cependant, Brentford tenait bon pour 40 millions de livres sterling. Les Spurs ont ensuite modifié leur liste de souhaits de transfert et ont snobé l’Espagnol qui était l’un des gardiens de but les plus remarquables de la Premier League la saison dernière.

Finalement, Raya rejoint Arsenal, le rival des Spurs au nord de Londres, après avoir également été étroitement surveillé par le Bayern Munich, mais le joueur a finalement choisi de rester en Angleterre où il affrontera le gardien de premier choix d’Arsenal, Aaron Ramsdale.

L’Espagnol avait auparavant rejoint Brentford sur un contrat de 3 millions de livres sterling de Blackburn en 2019. Raya a effectué le plus d’arrêts la saison dernière en Premier League, a sauvé le plus de tirs de l’extérieur de la surface, a eu le plus de touches par un gardien de but et a également effectué le plus de longues passes. dernier terme.

Accueillant Raya chez les Gunners, le directeur sportif Edu a déclaré: «Nous accueillons David avec un prêt d’une saison de Brentford. David est un gardien de but de grande qualité, qui a toujours joué à un haut niveau avec Brentford en Premier League. »

« Avec David qui nous rejoint, nous ajoutons de la qualité et de la profondeur à notre équipe afin que nous puissions performer au plus haut niveau possible dans toutes les compétitions », a ajouté Edu.

Après s’être effondré tard dans la course au titre de Premier League l’année dernière, l’équipe de Mikel Arteta a ajouté une puissance de feu considérable en signant Jurrien Timber d’Ajax, Kai Havertz de Chelsea et la signature record du club de Declan Rice de West Ham.