Arsenal signe Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht pour un contrat à long terme

Arsenal a annoncé la signature de Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht en CDI.

ESPN a rapporté qu’Arsenal était sur le point de conclure un accord pour signer le milieu de terrain de 21 ans le mois dernier.

– Arsenal échoue à gagner pour le deuxième match de pré-saison

– Arsenal recrute Tavares de Benfica

Lokonga a fait ses débuts seniors pour Anderlecht en 2017 après être passé par l’académie des jeunes du club et a fait sa percée lors de la campagne 2019-2020 avec 26 apparitions dans toutes les compétitions.

Il s’est imposé comme un entraîneur régulier sous la direction de Vincent Kompany la saison dernière et a joué 37 fois dans toutes les compétitions, marquant également trois buts et trois passes décisives.

« Albert est un joueur très intelligent qui a fait preuve d’une grande maturité dans ses performances au cours de son développement », L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré. « Il a été bien entraîné par Vincent Kompany et son équipe à Anderlecht. Je connais très bien Vincent et il parle tellement d’Albert et de l’impact positif qu’il a eu sur Anderlecht ces dernières saisons.

« Nous sommes convaincus qu’Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et nous sommes impatients d’accueillir un nouveau membre dans notre équipe avec sa qualité et sa présence. »

Arteta souhaite renforcer ses options au milieu de terrain cet été avec Dani Ceballos maintenant de retour au Real Madrid, Granit Xhaka en négociations pour rejoindre la Roma et Lucas Torreira disponible pour le transfert. Pendant ce temps, Matteo Guendouzi est parti rejoindre Marseille.

Des sources ont déclaré à ESPN que les Gunners avaient repéré Lokonga pendant un certain temps, remontant à avant le début de la pandémie de coronavirus.

Lokonga a été sélectionné sept fois au niveau des moins de 21 ans pour la Belgique et a été convoqué par l’équipe senior de Roberto Martinez en mars, mais était un remplaçant inutilisé.

Il s’agit de la deuxième recrue d’Arsenal de l’été après l’arrivée du défenseur Nuno Tavares de Benfica ce mois-ci.

Arsenal a terminé huitième de Premier League la saison dernière et commencera sa campagne 2021-22 à Brentford, nouvellement promu, le 13 août.