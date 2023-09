Arsenal sera le premier test de Postecoglou pour la révolution de Tottenham

Ange Postecoglou est arrivé à Tottenham Hotspur en juin en tant que sixième manager du club, avec le fardeau supplémentaire de devoir accepter que son seul joueur de classe mondiale, Harry Kane, envisageait déjà de partir.

Si la description de poste n’était pas déjà assez dure pour l’homme de 58 ans, il a également dû faire face à une base de fans devenue de plus en plus hostile au président Daniel Levy en raison de l’échec répété du club à remporter des honneurs majeurs.

Les Spurs étaient à nouveau dans la tourmente, et l’ambiance autour du club a été résumée par un titre de l’Evening Standard du 25 mai qui décrivait la recherche d’un nouveau manager comme « déprimante » suite à la décision d’Arne Slot de rester avec les champions néerlandais Feyenoord.

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, s’était déjà exclu, tandis que le choix des fans, Mauricio Pochettino, a choisi de rejoindre son rival Chelsea pour un deuxième passage avec les Spurs. Vincent Kompany a signé un nouveau contrat à Burnley et Roberto De Zerbi a clairement indiqué qu’il restait à Brighton. Au moment où les Spurs se sont concentrés sur l’ancien patron australien Postecoglou, même Levy ne pouvait pas le décrire comme l’homme qu’ils voulaient embaucher depuis le début.

Ange Postecoglou place Tottenham à la deuxième place de la Premier League. Ryan Pierse/Getty Images

Pourtant Postecoglou, qui a accepté le défi de la Premier League chez les Spurs après avoir remporté cinq trophées en deux saisons avec les champions écossais du Celtic, a déjà montré qu’il pourrait bien être le meilleur choix.

Les Spurs abordent dimanche le derby du nord de Londres contre Arsenal aux Emirats à la deuxième place, deux positions au-dessus des Gunners, avec seulement les champions en titre Manchester City au-dessus d’eux.

Quatre victoires et un nul lors de leurs cinq premiers matchs, et 13 buts marqués après le transfert de Kane pour 100 millions d’euros au Bayern Munich, ont apporté un facteur de bien-être rare au stade Tottenham Hotspur et à Levy, qui a pris la parole cette semaine lors d’un forum de fans. pour la première fois en six ans, a décrit Postecoglou comme une « bouffée d’air frais ».

Alors que Pochettino connaît des débuts cauchemardesques à Chelsea, qui occupe la 14e place avec une seule victoire en cinq matchs, le désir de l’entraîneur qui a guidé les Spurs vers la finale de la Ligue des champions 2019 a été emporté par le football offensif de Postecoglou, ainsi que par le La personnalité franche de l’Australien.

L’amour de Postecoglou est authentique et prouve que la direction vise à créer l’ambiance autant sur le terrain que sur le terrain. Mais les périodes de lune de miel ne durent que très longtemps et les Spurs sont désormais confrontés au premier véritable test de cette positivité.

Avec un match à domicile contre Liverpool le 30 septembre pour suivre le derby, nous sommes sur le point de découvrir si Postecoglou possède vraiment la touche magique.

Les débuts de Tottenham, aussi impressionnants soient-ils, ont bénéficié d’un calendrier favorable. Il y a eu des victoires contre Burnley et Sheffield United, deux équipes promues n’ayant pas encore enregistré leur première victoire, et trois points contre une équipe de Bournemouth qui a évité de peu la relégation la saison dernière.

Après avoir ouvert la campagne par un match nul à Brentford, les Spurs ont battu une équipe de Manchester United qui a enregistré le pire début de saison en championnat du club depuis 1989-90. Ainsi, même si les victoires sont toujours bonnes pour la confiance, elles doivent également être replacées dans leur contexte.

Ange Postecoglou a conquis le cœur des fans de Tottenham avec son football offensif. Ryan Pierse/Getty Images

Pourtant, cette confiance sera cruciale alors que les Spurs se préparent pour leurs deux prochains matchs. Au cours des dernières saisons, l’élan a été inversé, ce sera donc un changement rafraîchissant pour les Spurs de participer à deux matches importants avec une confiance et un moral élevés. Mais leurs progrès pourront-ils résister à Arsenal et Liverpool ? Les Spurs peuvent-ils maintenir leur bon départ sans le filet de sécurité des buts de Kane ?

Les objectifs ont déjà été répartis dans l’équipe et c’est un point positif majeur. Son Heung-min, James Maddison, Dejan Kulusevski et Richarlison ont déjà marqué des buts importants, tandis que les recrues estivales Micky van de Ven et Guglielmo Vicario ont bien démarré sous Postecoglou.

La victoire 2-1 de samedi contre Sheffield United est survenue grâce à deux buts dans les arrêts de jeu, c’était donc une indication de la nouvelle conviction et de la solidarité que Postecoglou a rapidement inculquées. Mais le choc de dimanche contre Arsenal est, de loin, le plus grand test du manager et de son équipe.

L’élan créé par le début de la saison pourrait prendre un coup si Tottenham échouait contre l’équipe de Mikel Arteta, puis contre Liverpool la semaine prochaine, mais également, les Spurs pourraient émerger de l’autre côté avec leur invincibilité intacte et la positivité de Postecoglou atteignant de nouveaux niveaux.

Les Spurs sont un club qui oscille entre les extrêmes de la positivité et de la négativité – il y a rarement quelque chose entre les deux. Si Postecoglou parvient à trouver ce terrain d’entente, cela signifiera qu’ils sont à nouveau dans l’ascendant. Mais ils devront d’abord éliminer les deux prochains matchs.