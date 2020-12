Arsenal a tourné son attention vers Ibrahima Konate après avoir été frustré par leurs tentatives de signer son coéquipier du RB Leipzig Dayot Upamecano.

Mikel Arteta subit le plus de pression qu’il ait eu depuis son arrivée en tant que manager la saison dernière.

Au départ, son impact a été énorme – menant les Gunners au succès de la FA Cup malgré leur forme choquante sous Unai Emery et Freddie Ljungberg.

Mais Arsenal a été médiocre sous Arteta ces dernières semaines, avec leur défaite 2-1 contre les Wolves, leur dernière performance semée d’erreurs.

Bien qu’il ait beaucoup investi cet été, l’Espagnol n’est pas satisfait de son équipe.

La confiance à l’avant est tirée à l’extérieur, il y a un manque de créativité au milieu de terrain et la défense n’a pas été corrigée non plus.

Et c’est ce dernier que Arteta veut renforcer le mois prochain et avait l’intention de signer Upamecano de RB Leipzig.

Mais la formation de Bundesliga a frustré les Gunners après avoir giflé des frais de transfert énormes sur le Français.