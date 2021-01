La fenêtre de transfert de la Premier League rouvrira le samedi 2 janvier et la plupart des autres ligues début janvier et les spéculations s’intensifient sur les accords potentiels. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

Les artilleurs s’en prennent à Brandt

Arsenal souhaite faire un pas pour essayer de signer la star du Borussia Dortmund Julian Brandt, Christian Falk de Sport Bild rapports.

L’international allemand n’a fait que six départs en Bundesliga jusqu’à présent cette saison et, bien que de nombreux fans du BVB ne puissent toujours pas l’imaginer partir, il semble que les Gunners intensifient leurs efforts pour obtenir la signature du joueur de 24 ans.

– Aperçu du transfert de janvier: Messi à City? Sancho à United?

Arsenal a connu un début choquant pour la saison de Premier League 2020-21, ne gérant que 20 points en 16 matchs alors que le boss recrue Mikel Arteta cherche à transformer leur façon de jouer.

Un accord imminent pour Brandt serait déjà un sujet de discussion principal aux Emirats, Arteta cherchant à faire grand bruit lors de la fenêtre de transfert de janvier afin de revitaliser son équipe.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, voudrait que Julian Brandt de Dortmund soit un rouage dans sa révolution aux Emirats. Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Liverpool ne cherche pas à vendre Origi

L’Echo de Liverpool rapporte que Liverpool ne prévoit pas de vendre l’attaquant Divock Origi pendant le mercato de janvier.

En fait, les Reds n’ont reçu aucune indication que des joueurs de la première équipe seraient intéressés à partir le mois prochain, malgré les récentes spéculations suggérant le contraire.

Origi avait été lié à un passage à une pléthore d’équipes différentes à travers l’Angleterre et au-delà, mais malgré cela, il semble que le héros culte va rester à Anfield pour le moment.

Toffees et Khedira en pourparlers

Paria de la Juventus Sami Khedira est prêt pour des discussions avec Everton sur un possible déménagement à Goodison Park, rapporte le Daily Mail.

Le milieu de terrain vétéran a clairement fait savoir qu’il était intéressé par un passage en Premier League lors d’entretiens récents, mais une poignée d’autres équipes étaient jusqu’à présent en lice – y compris Tottenham Hotspur.

Cependant, le vétéran allemand se prépare maintenant à des discussions avec les Toffees pendant la fenêtre de janvier, son accord avec la Juve devant expirer cet été.

Tap-ins

– Chelsea s’est positionné pour essayer de signer la star strasbourgeoise Mohamed Simakan, Rapports Le10Sport. Alors que les Bleus ont actuellement de nombreuses options défensives solides à leur disposition, Frank Lampard serait à la recherche de quelqu’un qui pourrait éventuellement remplacer Thiago Silva à long terme – et le joueur de 20 ans pourrait bien convenir. le critère.

– La Fiorentina dépose une offre pour amener l’attaquant de la Lazio Felipe Caicedo au club, rapporte Calciomercato. Le contrat de 32 ans n’est pas prêt à expirer avant quelques années, mais avec La Viola tentant de grimper au classement de la Serie A, ils sont prêts à payer 6 millions d’euros si cela signifie ajouter Caicedo à leurs rangs.

– Sky Sports rapporte que West Bromwich Albion a pris contact avec le Celtic au sujet de la signature potentielle de Olivier Ntcham. Les champions écossais avaient précédemment rejeté une offre de Brest pour ses services, mais avec une poignée de clubs français toujours en course, le manager des Baggies, Sam Allardyce, devrait tenter de bondir sur l’ouverture du mercato cette semaine.