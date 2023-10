Arsenal se renforce avec Saka « en lice » pour affronter Man City

L’ailier d’Arsenal, Bukayo Saka, est « en lice » pour jouer dimanche le match pour le titre de Premier League contre Manchester City alors qu’il lutte pour surmonter une blessure musculaire.

Le joueur de 22 ans a été contraint de s’absenter 34 minutes lors de la défaite de mardi en Ligue des champions contre le RC Lens, Arteta admettant que le problème était « un souci » avant d’affronter les champions de la ligue.

Cependant, l’Espagnol s’est montré plus optimiste lors de sa conférence de presse de vendredi, tout en refusant de clarifier la nature exacte de la blessure ou si un scanner avait montré que Saka avait évité un revers important.

« Il est en lice », a déclaré Arteta. « Voyons comment il progresse d’ici dimanche. Évidemment, il a dû quitter le terrain, ce n’est jamais une bonne nouvelle mais voyons comment il récupère. C’est tout. Je ne suis pas médecin. C’est ce qu’ils m’ont dit. »

Saka a été appelé dans la dernière équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour des matches contre l’Australie et l’Italie malgré l’incertitude et Arteta a poursuivi : « J’ai parlé à Gareth à plusieurs reprises mais je dois faire mon travail.

« Je lui donne des nouvelles et la position de tout le monde. Nous avons une très bonne communication et il doit prendre la meilleure décision pour l’équipe nationale et je ne vais pas m’impliquer là-dedans. »

Le patron de City, Pep Guardiola, a remporté huit des 10 rencontres avec Arteta tandis qu’Arsenal n’a plus battu ses adversaires de dimanche en championnat depuis janvier 2015.

Arteta a passé trois ans à travailler sous Guardiola en tant qu’entraîneur à City avant de prendre la direction d’Arsenal en 2019 et lorsqu’on lui a demandé si les deux hommes étaient capables de se surprendre, il a cité le déploiement de Bernardo Silva comme arrière gauche lors de ce match la saison dernière – une tactique. il a abandonné à la mi-temps alors que City gagnait 3-1.

« Je suis sûr que chaque année, nous avons de nouveaux outils, de nouveaux joueurs qui peuvent faire des choses différentes », a déclaré Arteta.

« Nous nous connaissons, nous attendons certaines choses les uns des autres mais au final, cela dépend des joueurs et ce sont eux qui vous surprennent le plus, c’est sûr.

« La dernière chose qu’il a faite et qui m’a surpris ? Probablement [something] qu’il n’a pas fait. Je m’attendais à ce qu’il fasse très différemment [things] avec Bernardo et il ne l’a pas fait. »

« Il fait [tactical changes] normalement dans les grands matchs et contre les grandes équipes. Il l’a fait cette saison aussi, contre différents adversaires, différentes choses.

« C’est une grande qualité de leur part, car ils peuvent changer les choses. Mais pas seulement avant le match, ils peuvent le faire pendant le match, à la mi-temps. C’est une force, une équipe capable de dominer ces choses-là.

« Nous devons être à notre meilleur dans chaque département pendant 100 minutes et nous aurons ensuite notre chance. »

Thomas Partey sera également dans l’équipe après s’être remis d’un problème à l’aine.