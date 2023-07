Arsenal se rapproche de la signature du défenseur de l’Ajax Timber – sources

Arsenal se rapproche d’un accord avec l’Ajax pour le défenseur Jurrien Boisont déclaré des sources à ESPN.

Les deux clubs sont en pourparlers sur un accord pour l’international néerlandais, qui peut jouer à l’arrière central et à l’arrière droit, bien qu’il reste encore des détails à régler avant qu’un accord ne soit conclu.

Des sources ont déclaré à ESPN que les frais pour le joueur de 22 ans seraient d’environ 46,55 millions d’euros (50,75 millions de dollars).

Timber était fortement lié à un déménagement à Manchester United l’été dernier et bien que le manager Erik ten Hag soit un admirateur, United se concentre sur d’autres cibles dans la fenêtre de transfert.

RENDEZ-VOUS ARSENAL FIRST PREM 6 août Manchester City (N)* 12 août Forêt de Nottm (H) 19 août Palais (A) 26 août Fulham (H) 2 septembre Manchester United (H) 16 septembre Everton (A) 23 septembre Tottenham (H) * Bouclier communautaire au stade de Wembley

Il devrait suivre l’attaquant allemand Kai Havertz aux Emirats après son transfert de 65 millions de livres sterling de Chelsea.

Arsenal a également conclu un accord d’une valeur de 105 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de West Ham United, Declan Rice, bien que le transfert ait été retardé par des négociations sur la répartition des frais en plusieurs versements.

Timber a signé un nouveau contrat avec l’Ajax en août, mais des sources ont déclaré à ESPN que la partie néerlandaise s’attendait à ce qu’il parte cet été au milieu de l’intérêt d’un certain nombre de grands clubs européens.

Il est sur le point de quitter l’Ajax après avoir fait plus de 100 apparitions pour son club d’enfance après sa saison décisive en 2020-21.

Il faisait partie des équipes championnes sous Ten Hag en 2021 et 2022 et a joué 15 fois pour les Pays-Bas après avoir fait ses débuts en 2021.

L’arrivée de Timber et Rice à Arsenal portera les dépenses estivales de Mikel Arteta à plus de 200 millions de livres sterling. Arsenal a terminé deuxième de la Premier League derrière le champion Manchester City et se prépare pour son retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la campagne 2016-17.