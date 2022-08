Arsenal se promène alors que Gabriel Jesus 10/10 mène la victoire sur Leicester

Arsenal a poursuivi son bon début de saison en Premier League en remportant les trois points avec une victoire 4-2 sur Leicester City à l’Emirates Stadium samedi après-midi.

Une finition élégante de Gabriel Jesus a vu l’équipe locale ouvrir le score en première mi-temps, avec le joueur de 25 ans passant le ballon au-dessus de Danny Ward dans le but de Leicester, et il ne fallut pas longtemps avant que l’international brésilien obtienne son doublé avec une tête au deuxième poteau après que Jamie Vardy n’a pas réussi à dégager le ballon du danger.

Les Foxes ont retrouvé l’espoir en seconde période après que William Saliba ait dirigé un but contre son camp devant Aaron Ramsdale pour réduire le déficit, mais une erreur de Ward quelques instants plus tard a permis à Granit Xhaka de rétablir l’avance de deux buts pour son équipe.

L’équipe de Brendan Rodgers a retrouvé le chemin du match à la 74e minute alors que James Maddison battait Ramsdale, même si c’était un cas de déjà-vu lorsque Gabriel Martinelli a marqué le quatrième d’Arsenal un peu plus d’une minute plus tard, permettant à Mikel Arteta de faire des changements qui ont aidé voir le jeu sortir.

Points positifs

Une prestation stellaire d’Arsenal les a vus emmener le match à Leicester dans un match qu’ils ont dominé pendant les 90 minutes. Leicester n’avait pas de réponse pour la presse d’Arteta, et cela a permis aux Gunners de récupérer la possession de manière constante.

Négatifs

Les Gunners doivent s’assurer qu’ils maintiennent leur concentration dans les matchs à venir après avoir concédé deux buts évitables.

Note du manager sur 10

8 – Arteta a clairement exprimé ses intentions dès le coup d’envoi avec une configuration offensive que Leicester a eu du mal à gérer. L’équipe locale a créé de nombreuses occasions au cours des 90 minutes, mais son pressing de face était tout aussi impressionnant.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Aaron Ramsdale, 6 ans – Une main forte a empêché le centre de Vardy d’atteindre le poteau arrière et cela a donné le ton à Ramsdale, qui a rapidement réagi aux situations dangereuses. Le n ° 1 des Gunners aurait dû faire mieux pour le but de Maddison, car le ballon traversait ses jambes sous un angle à faible pourcentage.

DF Oleksandr Zinchenko, 7 – Zinchenko a régulièrement cherché à étirer le jeu et a assumé le rôle d’ailier inversé à certains moments, ce qui a causé des problèmes fréquents à la défense de Leicester.

DF Gabriel, 6 – Gabriel a semblé à l’aise tout au long du match, même s’il n’a pas eu grand-chose à voir avec Leicester qui luttait pour créer des opportunités après les 10 premières minutes.

DF William Saliba, 5 – Saliba a dirigé le ballon devant son propre gardien de but lorsqu’il était sous pression, mais bien qu’il n’ait pas été à la hauteur de ses normes élevées du match d’ouverture d’Arsenal, ce n’était pas quelque chose qui a défini sa solide performance globale au cœur de la défense.

DF Ben Blanc, 6 – White a bien résisté à la tâche de faire face aux attaques de Leicester, alors que les Foxes cherchaient à profiter de lui dans sa position moins favorisée à l’arrière droit. Un défi de taille a empêché Patson Daka d’avoir un impact lors de sa présentation.

MF Thomas Partey, 6 ans – Une passe précise a presque vu Xhaka ouvrir le score et l’international ghanéen semblait à l’aise au milieu du terrain, bien que la presse d’Arsenal ait rarement permis à Leicester de créer quelque chose de remarquable dans les zones centrales.

MF Granit Xhaka, 7 – Il a fait un certain nombre de courses instinctives et a finalement été inscrit sur la feuille de match après l’erreur de Ward. L’international suisse a également fourni une couverture solide dans les moments où Zinchenko a avancé dans le canal gauche.

MF Martin Odegaard, 6 – Odegaard était l’une des stars du milieu de terrain les plus calmes d’Arsenal alors que l’équipe d’Arteta préférait attaquer dans le canal gauche, mais l’international norvégien était astucieux en possession et cherchait à faire progressivement la transition du jeu. Les courses positives ont aidé à étirer la défense lors des contre-attaques.

AT Gabriel Martinelli, 8 – L’attaquant de 21 ans cherchait constamment à défier le défenseur Wesley Fofana et cherchait à tirer le meilleur parti de la bataille en l’isolant. Une course solide aurait dû être choisie par Gabriel Jesus en première mi-temps.

FW Gabriel Jésus, 10 ans – Une finition sensationnelle a vu le n ° 9 d’Arsenal passer le ballon au-dessus de Ward pour donner l’avantage aux Gunners 1-0, et il n’a pas tardé à sécuriser son doublé avec une tête à bout portant au deuxième poteau. L’international brésilien était injouable ce jour-là, jouant une implication directe dans les quatre buts puisqu’il a également réalisé deux passes décisives.

FW Bukayo Saka, 7 ans – Saka a travaillé dur aux deux extrémités du terrain, l’international anglais s’assurant que White avait une couverture défensive. Quelques bons ballons dans la surface ont posé des questions à la défense de Leicester, Xhaka étant sur le point de convertir l’un d’entre eux.

Substituts

Takehiro Tomiyasu (Blanc, 75″) N/R –– Introduit pour White alors qu’Arteta commençait à préparer son équipe pour voir le match se terminer.

Kieran Tierney (Zinchenko, 77″) N/D – Tierney s’est bien lié avec Xhaka lors de son entrée en jeu et était sur le point de récolter une passe décisive avec une balle précise dans la surface avant que le drapeau de hors-jeu ne soit levé.

Emile Smith Rowe (Saka, 84″) N/R — Smith-Rowe a remplacé Bukayo Saka pour le dernier sort du match.

Eddie Nketiah (Jésus, 84″) N/R – Nketiah avait l’air brillant alors qu’il continuait à travailler la défense de Leicester avec des courses brillantes derrière la ligne défensive.