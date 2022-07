Arsenal s’attend à une aubaine de 8 millions alors que deux départs se terminent après un changement dans les demandes de transfert

Arsenal est en pourparlers pour terminer une paire de départs cet été alors que le déménagement de Bernd Leno à Fulham continue de progresser tandis que Nuno Tavares est également en pourparlers pour partir en prêt cet été.

Mikel Arteta a ajouté cinq nouveaux visages à son équipe cet été, et combiné avec les sept joueurs de retour, a maintenant une équipe senior de 33 personnes, qui doit être réduite.

Le gaffer des Gunners a déjà indiqué aux médias la taille de son équipe idéale, expliquant que “si vous pouvez vous le permettre financièrement et que nous n’avons pas à faire le revirement de l’équipe que nous avons dû faire, si vous me demandez ce que je veux c’est 22 joueurs de champ et trois gardiens ».

Cependant, un accord qui est maintenant sur les rails est le départ de Bernd Leno. On pensait initialement que le mouvement était au point mort car Arsenal exigeait environ 10 millions de livres sterling de Fulham nouvellement promu pour le joueur de 30 ans, mais maintenant le London Evening Standard rapporte que les Gunners ont réduit leurs demandes à environ 8 millions de livres sterling, ce que leur Londres les rivaux sont heureux de payer.

“Leno est ouvert à un déménagement à Fulham car il souhaite rester à Londres et continuer à jouer en Premier League”, ajoutent-ils.

Tavares veut partir en prêt

Pendant ce temps, l’arrière gauche Nuno Tavares est également en pourparlers pour quitter le club, cette fois sur la base d’un prêt, Atalanta étant le favori actuel de l’arrière latéral portugais.

L’arrivée de Zinchenko, qui jouera en grande partie à l’arrière gauche, devrait diminuer les chances de Tavares pendant quelques minutes dans la première équipe, les compétitions de coupe et la Ligue Europa étant peut-être sa seule possibilité d’apparitions, donc un prêt semble le plus avantageux pour toutes les parties. .

Selon le Standard, “Marseille et la Real Sociedad se sont également intéressées à Nuno, mais l’Atalanta est désormais considérée comme la favorite pour conclure un accord”.

Une décision avait été évoquée plus tôt cet été, mais a échoué lorsque Arsenal a demandé de ne pas inclure d’option d’achat dans le prêt. On ne sait pas de quelle manière cela a été résolu, mais il semble que l’accord se dirige à nouveau dans la bonne direction.

