Arsenal semble sur le point d’achever la signature du défenseur central adolescent Omar Rekik après son atterrissage à Londres jeudi.

Les Gunners étaient sur le point de signer Rekik de Hertha Berlin pendant la fenêtre de transfert d’été, et ont même accepté des frais de 900000 £ avec la Bundesliga, ainsi que le prêt de Matteo Guendouzi.

Mais ils ont manqué de temps pour sceller officiellement un accord pour le défenseur central, ce qui signifie qu’il devait être repoussé jusqu’en janvier.

Avec la nouvelle fenêtre de transfert dans quelques semaines, il semble que ce mouvement soit de nouveau en mouvement.

Rekik a publié une histoire sur son Instagram d’un avion atterrissant sur une piste, avec l’étiquette d’emplacement «Londres, Royaume-Uni».

Cela suggère fortement qu’il est arrivé pour finaliser un accord avec les Gunners avant un déménagement dans la nouvelle année.

Pendant ce temps, la légende d’Arsenal, David Seaman, a exhorté les bigwigs d’Emirates à soutenir Mikel Arteta lors du mercato de janvier afin de constituer l’équipe dont il a besoin pour remettre le club sur les rails.

Seaman a déclaré à talkSPORT: «Je le vois à l’écart, je le vois parler et je connais des gens sur le terrain d’entraînement et ils me disent que ses techniques de coaching sont fantastiques.