Arsenal s’apprête à signer un prodige espagnol par rapport à Oleksandr Zincheko: rapport

Arsenal semble prêt à signer ce mois-ci un arrière latéral espagnol qui, à 19 ans, a déjà été comparé à Oleksandr Zinchenko.

Les Gunners viennent de conclure un accord pour Leandro Trossard de Brighton & Hove Albion, pour 27 millions de livres sterling, répondant à leur besoin d’un attaquant polyvalent. En dépensant beaucoup moins que les 88 millions de livres sterling cités pour Mykhaylo Mudryk, cependant, ils sont désormais liés à d’autres stars qui pourraient renforcer l’équipe pour un combat pour le titre.

Et avec Zinchenko l’un des interprètes les plus impressionnants de Mikel Arteta cette saison, Arsenal recherche maintenant un profil similaire du côté opposé.

Oleksandr Zinchenko a été une révélation à l’arrière gauche d’Arsenal cette saison (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Journaliste Ben Jacobs (s’ouvre dans un nouvel onglet) a dit Pris hors-jeu (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’Arsenal étudie un accord pour Ivan Fresneda, diplômé de l’académie du Real Madrid, le rapport faisant remarquer que l’agent du joueur est à Londres pour discuter d’un accord.

L’arrière droit Fresneda a été comparé à Zinchenko car il joue plus comme un milieu de terrain. Avec les Gunners utilisant l’Ukrainien comme ailier inversé cette saison pour dicter les matchs et permettre à Granit Xhaka d’avancer, avoir une autre option du côté opposé serait extrêmement bénéfique – et cela pourrait permettre à Kieran Tierney de reprendre son style plus orthodoxe en face. Fresneda, similaire à la façon dont Ben White joue face à Zinchenko.

“Loin des joueurs offensifs, Arsenal est également potentiellement dans la course pour un arrière droit – Ivan Fresneda sera à surveiller”, a déclaré Jacobs.

“Il y a une variété de clubs qui le suivent en ce moment, et son agent a été à Londres pour parler à divers clubs de Premier League, donc nous verrons comment celui-ci se développera.”

Ivan Fresneda, 19 ans, est sur le radar d’Arsenal (Crédit image : Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)

Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) a dit Football Espagne (s’ouvre dans un nouvel onglet) que Newcastle United, le Borussia Dortmund et la Juventus sont également intéressés, tandis que Manchester United est se dit intéressé (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Newcastle United sont à la chasse (s’ouvre dans un nouvel onglet)aussi.

Fresneda est valorisé à 30 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

